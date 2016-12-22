Рогозин сообщил Медведеву о расследования аварии «Союза»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву об организации расследования аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что Рогозин проинформировал премьера о создании комиссии по расследованию аварии, а также сообщил, что аварийные системы сработали штатно, космонавты вернулись на землю и не пострадали.

Авария произошла через девять минут после старта ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с Байконура. Причиной случившегося могло стать аварийное отключение двигателя второй ступени из-за плохого крепления, сообщили источники «Интерфакс» и «РИА Новости». Экипаж в составе космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга совершил аварийную посадку в Казахстане. Позднее членов экипажа достали из капсулы. Их отправят в Звездный Городок.

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По данным Института медико-биологических проблем РАН, космонавты перенесли нагрузки штатно, их психологическое состояние стабильно. В тоже время источник ТАСС на Байконуре заявлял, что состояние космонавтов «не вполне хорошее».