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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн

За месяц число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 8 млн. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии, эти же страны входят в первую тройку по числу смертей от COVID-19
Фото: Ahn Young-joon / AP
Фото: Ahn Young-joon / AP

С начала пандемии коронавирус в мире обнаружили у более 28 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

На 1 млн заразившихся стало больше за четыре дня: отметка в 27 млн была пройдена 7 сентября. За месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн.

В первую тройку стран, в которых выявили больше всего инфицированных, входят США (6,3 млн), Индия (4,4 млн) и Бразилия (4,2 млн). В этих же странах зарегистрировали и наибольшее число смертей от коронавируса. В США скончались 191,7 тыс. человек, в Бразилии — 129,5 тыс., в Индии — 75 тыс.

Россия по числу заразившихся занимает четвертое место. С начала пандемии коронавирус в ней диагностировали у более 1 млн человек. Жертвами COVID-19 в России стали 18,2 тыс. человек — по числу летальных исходов страна находится на 12-м месте.

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж
Общество
Фото: Marius Becker / dpa / ТАСС

Вспышки COVID-19 в России зафиксированы в 11 регионах, сообщил накануне, 10 сентября, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Однако это «еще идет так называемая первая волна» коронавируса, пояснил он.

О том, что в регионах продолжается лишь первая волна заболеваемости, согласен и мэр Москвы Сергей Собянин. «Она [пандемия] не исчезла, но максимальные значения ушли, другие регионы — только подступились, третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации», — отметил он.
По словам мэра, когда говорят о второй волне пандемии, на самом деле речь идет о прохождении в разных регионах лишь первой.

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В появлении второй волны Собянин усомнился. По его мнению, россияне через полтора года, после массовой вакцинации, забудут о пандемии. «Пандемия — это разовая история», — отметил он.

Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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