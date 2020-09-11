Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн

За месяц число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 8 млн. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии, эти же страны входят в первую тройку по числу смертей от COVID-19

Фото: Ahn Young-joon / AP

С начала пандемии коронавирус в мире обнаружили у более 28 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

На 1 млн заразившихся стало больше за четыре дня: отметка в 27 млн была пройдена 7 сентября. За месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн.

В первую тройку стран, в которых выявили больше всего инфицированных, входят США (6,3 млн), Индия (4,4 млн) и Бразилия (4,2 млн). В этих же странах зарегистрировали и наибольшее число смертей от коронавируса. В США скончались 191,7 тыс. человек, в Бразилии — 129,5 тыс., в Индии — 75 тыс.

Россия по числу заразившихся занимает четвертое место. С начала пандемии коронавирус в ней диагностировали у более 1 млн человек. Жертвами COVID-19 в России стали 18,2 тыс. человек — по числу летальных исходов страна находится на 12-м месте.