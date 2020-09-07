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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 млн

За четыре дня в мире стало на 1 млн больше заразившихся. В первую тройку стран по числу случаев коронавируса входят США, Бразилия и Индия. В этих же странах зарегистрировали наибольшее число смертей от COVID-19
Фото: Frank Franklin II / AP
Фото: Frank Franklin II / AP

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

На 1 млн заболевших COVID-19 стало больше за четыре дня: отметка в 26 млн была зарегистрирована 3 сентября.

За месяц, с 7 августа, коронавирусом в мире заразились еще 8 млн человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в США — 6,2 млн. Следом за ними идут Бразилия и Индия, в которых зарегистрировали по 4,1 млн заразившихся. Россия по этому показателю занимает четвертое место с более 1 млн случаев COVID-19.

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек
Общество
Фото: Jon Nazca / Reuters

В десятку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, также вошли:

  • Перу — 683 тыс.;
  • Колумбия — 658 тыс.;
  • ЮАР — 638 тыс.;
  • Мексика — 634 тыс.;
  • Испания — 498,9 тыс.;
  • Аргентина — 478,7 тыс.
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Китай, в котором в конце прошлого года произошла первая вспышка коронавируса, по числу заболевших находится на 35-м месте (90 тыс.).

Мурашко сообщил об одном повторном случае заражения COVID в мире
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Михаил Мурашко

Умерли от коронавируса в мире 882 тыс. человек. Больше всего смертей приходится на США — 188,9 тыс. За ними идут те же Бразилия (126,6 тыс. летальных исходов) и Индия (70,6 тыс.).

Россия в этом списке занимает 12-е место. С начала пандемии в стране, по данным оперативного штаба, умерли 17,8 тыс. заразившихся коронавирусом.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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