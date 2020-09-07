Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 млн

За четыре дня в мире стало на 1 млн больше заразившихся. В первую тройку стран по числу случаев коронавируса входят США, Бразилия и Индия. В этих же странах зарегистрировали наибольшее число смертей от COVID-19

Фото: Frank Franklin II / AP

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

На 1 млн заболевших COVID-19 стало больше за четыре дня: отметка в 26 млн была зарегистрирована 3 сентября.

За месяц, с 7 августа, коронавирусом в мире заразились еще 8 млн человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в США — 6,2 млн. Следом за ними идут Бразилия и Индия, в которых зарегистрировали по 4,1 млн заразившихся. Россия по этому показателю занимает четвертое место с более 1 млн случаев COVID-19.