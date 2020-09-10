Пандемия коронавируса , 10 сен, 10:30
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Число новых случаев COVID-19 в России оказалось максимальным с 3 августа
Уже третьи сутки в России растет количество новых случаев заражения коронавирусом, зафиксирован масимальный с начала августа суточный прирост заболевших
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
За сутки в России выявлено 5363 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 1,046 млн человек.
Это максимальное суточное число новых больных с начала августа. 3 августа было зафиксировано 5394 человека зараженных за день.
Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве (695). Вслед за ней идут Санкт-Петербург (215) и Московская область (169).
За пределами столичного региона список субъектов по суточному приросту числа больных выглядит так: