Число новых случаев COVID-19 в России оказалось максимальным с 3 августа

Уже третьи сутки в России растет количество новых случаев заражения коронавирусом, зафиксирован масимальный с начала августа суточный прирост заболевших

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За сутки в России выявлено 5363 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 1,046 млн человек.

Это максимальное суточное число новых больных с начала августа. 3 августа было зафиксировано 5394 человека зараженных за день.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве (695). Вслед за ней идут Санкт-Петербург (215) и Московская область (169).

За пределами столичного региона список субъектов по суточному приросту числа больных выглядит так: