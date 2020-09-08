Собянин назвал пандемию COVID-19 разовой историей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Через полгода россияне забудут о пандемии коронавируса. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме, трансляция которого опубликована «Россией 24».

«Пандемия — это разовая история. Думаю, мы через года полтора уже вообще забудем, что это такое. Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что все-все, вот теперь, а дальше как?..» — заявил мэр столицы.

Он считает, что после вакцинации большей части населения перед страной будут стоять другие проблемы и вызовы.