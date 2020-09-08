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Собянин назвал пандемию COVID-19 разовой историей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Через полгода россияне забудут о пандемии коронавируса. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме, трансляция которого опубликована «Россией 24».

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«Пандемия — это разовая история. Думаю, мы через года полтора уже вообще забудем, что это такое. Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что все-все, вот теперь, а дальше как?..» — заявил мэр столицы.

Он считает, что после вакцинации большей части населения перед страной будут стоять другие проблемы и вызовы.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 сентября
Общество

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки было выявлено 5099 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии коронавирус выявили у 1 035 789 жителей страны.

От инфекции к утру 8 сентября в стране умерли 17 993 человека, а за сутки скончались 122 пациента.

За все время пандемии вылечились 850 049 человек. За последние 24 часа выписаны 6 772 пациента.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Сергей Собянин, пандемия
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