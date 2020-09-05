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Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

По мнению мэра, разговоры о второй волне преувеличены, так как некоторые регионы страны только приблизились к максимальным значениям случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В России нет второй волны коронавируса, на данный момент в регионах страны еще идет первая. Об этом заявил мэр Москвы, глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Она (пандемия) не исчезла, но максимальные значения ушли, другие регионы — только подступились, третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации», — отметил Собянин.

По его словам, когда говорят о второй волне пандемии, то на самом деле речь идет о процессе прохождения первой в разных регионах России.

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Ранее Собянин заявлял, что в России получится победить коронавирус до весны 2021 года. По его словам, над этим сейчас работают мировые и российские ученые, а также создаются вакцины и медикаменты для решение этой задачи.

Однако мэр не уточнил, имеет ли он в виду преодоление эпидемии в такой срок в столице или по всей России.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в России выявлено 5 205 заболевших инфекцией. Были выписаны 5 379 человек, умерли 110 пациентов.

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Автор: Анастасия Куц
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, заражение
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