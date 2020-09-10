В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вспышки заболевания COVID-19 отмечены сейчас в 11 регионах России. Об этом сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает ТАСС.

«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны», — заявил он на пресс-конференции.

Он также отметил, что в России «еще идет так называемая первая волна» коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в том, что в России возникнет вторая волна COVID-19.