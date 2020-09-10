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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вспышки заболевания COVID-19 отмечены сейчас в 11 регионах России. Об этом сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает ТАСС.

«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны», — заявил он на пресс-конференции.

Он также отметил, что в России «еще идет так называемая первая волна» коронавируса.

Число новых случаев COVID-19 в России оказалось максимальным с 3 августа
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в том, что в России возникнет вторая волна COVID-19.

«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — сказал Собянин. Кроме того, он выразил уверенность, что российская система здравоохранения справится с новыми вызовами.

По его мнению, благодаря массовой вакцинации через полтора года с пандемией будет покончено и «о ней все забудут». «Пандемия — это разовая история», — заявил мэр.

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За последние сутки, по данным оперштаба Москвы, в России выявлено 5363 новых случая обнаружения коронавирусной инфекции в 84 регионах. Умерли 128 человек, полностью выздоровели 5915 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 046 370 случаев коронавируса, общее число умерших — 18 263 человек, выздоровели — 862 373 человека.

Теги: COVID-19, вспышка, Минздрав
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