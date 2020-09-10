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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

Советник главы ведомства считает возможным введение международных схем вакцинации для поездок между странами
Фото: Marius Becker / dpa / ТАСС
Фото: Marius Becker / dpa / ТАСС

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж помимо заграничного паспорта, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, ПЦР-тесты и тесты на антитела гарантируют отсутствие заболевания у пациентов на достаточно ограниченный период времени, а с COVID-19 люди «останутся на долгие годы».

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«Более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или действительно свидетельств о перенесенном заболевании, подтвержденным антителами или определенными данными о клеточном иммунитете», — заявил Глаголев.

РБК направил запрос в Минздрав.

Комментируя заявление советника главы Минздрава, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин предположил, что обязательная вакцинация при международных путешествиях вряд ли повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу.

«Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней. На стоимость туров такая мера повлиять не должна, так как большей части населения прививка о COVID-19 будет бесплатной. Если же кому-то придется платить за нее, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия», — сказал Барзыкин (цитата по «РИА Новости»).

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Сейчас разные страны устанавливают свои правила для въезжающих. Например, Великобритания требует от граждан России обязательного карантина, Греция обязывает иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, взятый не более чем за 72 часа до прибытия в страну. Власти Турции обязывают при въезде предоставлять в аэропорту бумагу, в которой указано в том числе и место проживания на территории страны.

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В соответствии с российскими правилами, граждане, вернувшиеся из зарубежных поездок в страны, куда разрешены авиаперелеты, должны в течение 72 часов после прибытия сдать ПЦР-тест и отправить его результаты на сайт Госуслуг.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, коронавирус
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