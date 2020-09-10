За сутки от коронавируса в России умерли 128 человек

Всего с начала эпидемии умерли 18 263 больных COVID-19. По суточному количеству новых смертей с Москвой сравнялись Петербург и Свердловская область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За последние сутки в России было зарегистрировано 128 смертей от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за время эпидемии умерли 18 263 больных COVID-19.

Список регионов по суточному приросту количеству жертв коронавируса выглядит так: