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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки от коронавируса в России умерли 128 человек

Всего с начала эпидемии умерли 18 263 больных COVID-19. По суточному количеству новых смертей с Москвой сравнялись Петербург и Свердловская область
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

За последние сутки в России было зарегистрировано 128 смертей от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за время эпидемии умерли 18 263 больных COVID-19.

Список регионов по суточному приросту количеству жертв коронавируса выглядит так:

  • Санкт-Петербург (16);
  • Свердловская область (14);
  • Москва (14);
  • Ростовская область (6);
  • Московская область (6).

Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Москве (4 947 в общей сложности). Далее идут Санкт-Петербург (2590), Московская область (1232), Красноярский край (516) и Дагестан (515).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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По общему количеству официально зафиксированных смертей от коронавируса Россия находится на 12-м месте в мире, между Колумбией и Южной Африкой. Лидируют Соединенные Штаты, где от COVID-19 умерли уже свыше 190 тыс. человек. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, статистика
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