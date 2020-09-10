Пандемия коронавируса , 10 сен, 10:32
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За сутки от коронавируса в России умерли 128 человек
Всего с начала эпидемии умерли 18 263 больных COVID-19. По суточному количеству новых смертей с Москвой сравнялись Петербург и Свердловская область
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
За последние сутки в России было зарегистрировано 128 смертей от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего за время эпидемии умерли 18 263 больных COVID-19.
Список регионов по суточному приросту количеству жертв коронавируса выглядит так:
- Санкт-Петербург (16);
- Свердловская область (14);
- Москва (14);
- Ростовская область (6);
- Московская область (6).