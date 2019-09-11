Суд предложил вернуть «дело Серебренникова» в прокуратуру

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,40 -0,02 EUR Бирж. 72,14 -0,14 Brent 62,94 -0,73% USD Нал. 65,80 65,07 EUR Нал. 72,68 71,86 USD ЦБ 65,44 -0,13 EUR ЦБ 72,30 -0,03 EUR/USD 1,1031 -0,0010 BTC/USD Бирж. 10 052,07 -81,92 IMOEX 2 803,22 +0,56% RTSI 1 350,21 +0,47% DJIA 26 909,43 +0,28% Nasdaq 8 084,16 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Роснефть ₽295,06 (-29,41%) прогноз Уралсиб к 10.09.20 Купить
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,58%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,09%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Роснефть ₽295,06 (-29,41%) прогноз Уралсиб к 10.09.20 Купить
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,58%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,09%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 65,44 (-0,13) Quote, 10 сен, 12:12
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 72,3 (-0,03) Quote, 10 сен, 12:12
Майнеры потеряли интерес к Litecoin: хешрейт монеты сократился на 40% Крипто, 11:08 Чтобы смета не распухла: как заработать на бизнес-конференции Pro, 11:04 МИД пообещал ответ на санкции США против сотрудников СК Политика, 11:00 5 зданий современной архитектуры, которые стоит увидеть Недвижимость, 10:53  Умер причастный к полету Гагарина в космос академик Энеев Общество, 10:53 Китай отменит дополнительные пошлины на лекарства и смазки из США Экономика, 10:52 Суд предложил вернуть «дело Серебренникова» в прокуратуру Общество, 10:31 Летевший в Китай Airbus A330 вернулся в Екатеринбург из-за неисправности Общество, 10:31 Акции как коровы: в чем важность книги о слепых блужданиях по рынку Quote, 10:23 Прогноз на завтра: каким будет будущее в мире информационных технологий РБК и Selectel, 10:16 В МИДе скептически отнеслись к отставке Болтона Политика, 10:13 Bitcoin резко подешевел: как низко упадет цена криптовалюты Крипто, 10:07 СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка Финансы, 10:02 Удастся ли британским ретейлерам обойтись без упаковки — Bloomberg Pro, 09:59
Дело Серебренникова ,  
0 
Суд предложил вернуть «дело Серебренникова» в прокуратуру
Судья считает, что в обвинительном заключении присутствуют нарушения. Гособвинение выступило против возвращения дела

Мещанский суд Москвы предложил вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела», — сказала судья Ирина Аккуратова. Гособвинение возражает против этого.

В середине августа суд огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 млн руб. Финансовые специалисты пришли к выводу, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджетные средства нецелевым образом, не представляется возможным.

Общество
Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»

По версии следствия, Серебренников, генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева, а также начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн руб., которые Минкультуры выделило организации на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Масляева признала вину. Остальные обвиняемые отрицают вину и настаивают, что все средства Минкультуры расходовались строго на проекты. Все фигуранты дела освобождены под подписку о невыезде. Дело в отношении Масляевой возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений. 

Материал дополняется. 

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Кирилл Серебренников, «Седьмая студия»
Материалы по теме
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Политика
Розовского возмутило возвращение в театр фигуранта дела Серебренникова
Общество
Forbes узнал о появлении нового подозреваемого в деле Серебренникова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter