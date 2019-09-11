Суд предложил вернуть «дело Серебренникова» в прокуратуру

Судья считает, что в обвинительном заключении присутствуют нарушения. Гособвинение выступило против возвращения дела

Мещанский суд Москвы предложил вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела», — сказала судья Ирина Аккуратова. Гособвинение возражает против этого.

В середине августа суд огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 млн руб. Финансовые специалисты пришли к выводу, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджетные средства нецелевым образом, не представляется возможным.

По версии следствия, Серебренников, генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева, а также начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн руб., которые Минкультуры выделило организации на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Масляева признала вину. Остальные обвиняемые отрицают вину и настаивают, что все средства Минкультуры расходовались строго на проекты. Все фигуранты дела освобождены под подписку о невыезде. Дело в отношении Масляевой возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений.