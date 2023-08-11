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Техдиректор «Пиро-Росс» назвал взрыв в Сергиевом Посаде диверсией

Техдиректор «Пиро-Росс» Чанкаев: считаю, что взрыв в Сергиевом Посаде был диверсией
Диверсия могла быть причиной взрыва в Сергиевом Посаде, где пострадали 80 человек. Такую версию на суде выдвинул задержанный техдиректор компании «Пиро-Росс» Чанкаев. Следователи считают, что взрыв произошел на складе компании
Фото: Дмитрий Белицкий
Фото: Дмитрий Белицкий

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за «диверсии». Об этом на заседании Сергиево-Посадского городского суда заявил технический директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев.

«Считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Чанкаев добавил, что не считает себя виновным. Следствие попросило арестовать техдиректора.

После взрыва Чанкаева задержали следователи. Следственный комитет возбудил дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По этой статье грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Компания «Пиро-Росс» арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода. Там 9 августа произошел взрыв. Из-за взрыва более 80 человек пострадали, один — погиб. Взрывом были повреждены 184 автомобиля и 400 квартир.

Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий, который арендовала частная компания, заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чанкаев, в свою очередь, говорил, что взрыв произошел не на складе компании «Пиро-Росс», а в соседнем здании, где хранили металлические трубы. Позже он говорил, что не знает причину взрыва. Власти и СК исключали, что взрыв произошел из-за атаки беспилотника.

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Фоторепортаж
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Сергиев Посад Загорский оптико-механический завод взрыв Московская область
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