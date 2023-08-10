Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80

Минздрав сообщил о росте числа раненых при взрыве в Сергиевом Посаде до 80, 15 в больнице

Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 80, 15 человек госпитализированы, из них трое — в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве

Последствия взрыва в Сергиевом Посаде (Фото: Дмитрий Белицкий)

Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде 9 августа возросло до 80, 15 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Три человека из тех, кто находятся в больницах, — в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Людей госпитализировали в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу, Мытищинскую городскую клиническую больницу и Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

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56 человек получили амбулаторную помощь, восьмерых выписали. Погиб один человек — женщина скончалась накануне в больнице: по данным телеграм-каналов Mash и Shot, она попала в реанимацию с ожогами всего тела.

Кроме того, к утру 10 августа число пропавших без вести из-за взрыва увеличилось с девяти до двенадцати, сообщали в подмосковном МЧС. К вечеру нашлись четверо из них, писал телеграм-канал «112». По его данным, двое из числившихся пропавшими без вести находились в гостях, еще двое — у себя дома. Таким образом, в списке пропавших без вести числится восемь человек. Разбор завалов продолжается.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По предварительным данным, это случилось на складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории предприятия.

Взрыв также повредил несколько соседних цехов, спорткомплекс «Луч», бассейн, магазин. Взрывная волна выбила стекла в 38 жилых домах, а также повредила автомобили. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что власти окажут помощь всем, чьи квартиры пострадали при взрыве.

СК завел дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), в его рамках назначили экспертизы, в том числе физико-химическую, баллистическую и судебно-медицинские. 34 человека допросили как свидетелей, в том числе гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, передавал «112». В качестве подозреваемого задержан техдиректор организации, его имени СК не называл.

Чанкаев перед задержанием для допроса заявил журналистам, что ЧП случилось не на складе «Пиро-Росс» с пиротехникой, а в соседнем, где хранились металлические трубы. С его слов, сотрудники слышали подозрительные звуки, напоминающие прилет беспилотника. Однако после следственных действий Чанкаев заявил, что не знает причину взрыва, передавал «Коммерсантъ».

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев говорил, что версия с беспилотником не подтверждается, также об этом заявили в СК. «РИА Новости» называло причиной взрыва «нарушение технологического процесса», а ТАСС — человеческий фактор.