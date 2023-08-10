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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80

Минздрав сообщил о росте числа раненых при взрыве в Сергиевом Посаде до 80, 15 в больнице
Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 80, 15 человек госпитализированы, из них трое — в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве
Последствия взрыва в Сергиевом Посаде
Последствия взрыва в Сергиевом Посаде (Фото: Дмитрий Белицкий)

Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде 9 августа возросло до 80, 15 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Три человека из тех, кто находятся в больницах, — в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Людей госпитализировали в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу, Мытищинскую городскую клиническую больницу и Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80
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56 человек получили амбулаторную помощь, восьмерых выписали. Погиб один человек — женщина скончалась накануне в больнице: по данным телеграм-каналов Mash и Shot, она попала в реанимацию с ожогами всего тела.

Кроме того, к утру 10 августа число пропавших без вести из-за взрыва увеличилось с девяти до двенадцати, сообщали в подмосковном МЧС. К вечеру нашлись четверо из них, писал телеграм-канал «112». По его данным, двое из числившихся пропавшими без вести находились в гостях, еще двое — у себя дома. Таким образом, в списке пропавших без вести числится восемь человек. Разбор завалов продолжается.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По предварительным данным, это случилось на складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории предприятия.

Взрыв также повредил несколько соседних цехов, спорткомплекс «Луч», бассейн, магазин. Взрывная волна выбила стекла в 38 жилых домах, а также повредила автомобили. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что власти окажут помощь всем, чьи квартиры пострадали при взрыве.

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Фоторепортаж
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СК завел дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), в его рамках назначили экспертизы, в том числе физико-химическую, баллистическую и судебно-медицинские. 34 человека допросили как свидетелей, в том числе гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, передавал «112». В качестве подозреваемого задержан техдиректор организации, его имени СК не называл.

Чанкаев перед задержанием для допроса заявил журналистам, что ЧП случилось не на складе «Пиро-Росс» с пиротехникой, а в соседнем, где хранились металлические трубы. С его слов, сотрудники слышали подозрительные звуки, напоминающие прилет беспилотника. Однако после следственных действий Чанкаев заявил, что не знает причину взрыва, передавал «Коммерсантъ».

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев говорил, что версия с беспилотником не подтверждается, также об этом заявили в СК. «РИА Новости» называло причиной взрыва «нарушение технологического процесса», а ТАСС — человеческий фактор.

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Сергиев Посад «Пиро-Росс» Загорский оптико-механический завод пострадавшие Минздрав
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