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Воробьев рассказал о разрушениях в Сергиевом Посаде после взрыва

Воробьев: после взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 домов
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали около 400 квартир и 20 домов, 184 автомобиля, пять объектов инфраструктуры — в том числе две школы и колледж. Помимо этого повреждена заводская котельная, рассказал Воробьев
Фото: Дмитрий Белицкий
Фото: Дмитрий Белицкий

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 397 квартир и 20 частных домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В некоторых домах выбиты окна и двери, повреждения «самые разные», добавил он.

«Пострадали пять объектов инфраструктуры — в том числе две школы и колледж. К 1 сентября все восстановим. В спорткомплексе «Луч» в самое ближайшее время проведем экспертизу и займемся восстановлением», — заявил глава Московской области.

От взрыва также была повреждена заводская котельная, в результате чего 12 домов временно остались без горячей воды — 11 августа их на время подключили к мобильной котельной.

Кроме того, от взрыва пострадали 184 автомобиля. Как рассказал Воробьев, водители пострадавших  машин должны написать заявление и получить направление в организацию, оценивающую ущерб. С документом этой организации они смогут получить компенсацию от муниципалитета.

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Фоторепортаж
Фотогалерея 

При этом некоторые автомобили можно будет переместить только после осмотра следователями. Воробьев попросил СК ускорить процедуры в рамках уголовного дела, чтобы можно было скорее начать оценку ущерба.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа на расположенном на территории предприятия складе, принадлежащем частной компании.

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Материал дополняется.

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