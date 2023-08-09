Воробьев: версия об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде не подтверждается

Власти не подтвердили версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде

После взрыва в общей сложности 52 человека обратились за медпомощью, шестеро находятся в реанимации, 22 – в травматологическом отделении больницы Сергиева Посада. СК возбудил уголовное дело

Фото: АНГ «Москва»

Версия о взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде в результате атаки беспилотника в данный момент не подтверждается оперативными службами, заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Об ударе беспилотника писал телеграм-канал 112.

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Взрыв прогремел утром 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода. Речь идет об ангаре с пиротехникой, который арендовала частная компания. Он полностью разрушен. Открытого горения там не наблюдается, пожарные и спасатели ведут разборов завалов. Это займет минимум 12 часов, сказал Воробьев.

По последним данным, которые приводит администрация города, в результате взрыва пострадали 45 человек, шесть находятся в реанимации. В районную больницу Сергиева Посада поступили 43 человека, шестеро находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговой травмой, еще 22 человека — в отделении травматологии, у остальных — осколочные ранения средней тяжести, уточнил губернатор Подмосковья, который прибыл в больницу.

Позднее глава региона сообщил, что за медпомощью в общей сложности обратились 52 человека. «У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог», — сказал он.

Взрывной волной выбило стекла в близлежащих домах, рассказали РБК жители Сергиева Посада, повреждения получил спорткомплекс «Луч», заявлял Воробьев: там выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов; максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

Mash пишет, что частной компанией, которая арендовала ангар на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»), является «Пиро-Росс» (адрес ЗОМЗ и «Пиро-Росс» совпадают, следует из данных РБК Компании, они находятся на проспекте Красной армии, 112В).

Владелец «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев заявил Baza, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а на соседнем, где хранились трубы. В то же время телеграм-каналы Mash, 112 и ВЧК-ОГПУ пишут, что Чанкаева задержали для допроса.