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Стала известна причина взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

ТАСС: причиной взрыва на заводе в Сергиевом Посаде стал человеческий фактор
Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий, который арендовала частная компания, причиной стало нарушение технологических процессов. Губернатор Воробьев сообщил о 31 пострадавшем
Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС
Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС

Причиной взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде стал человеческий фактор, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным «РИА Новости», к ЧП привело нарушение технологического процесса.

Подмосковная прокуратура сообщает, что взрыв произошел на складе пиротехнических изделий. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, его арендовала частная компания. Mash пишет, что речь идет о «Пиро-Росс».

Стала известна причина взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
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На сайте «Пиро-Росс» говорится, что компанию в 1994 году основали оборонные предприятия «КХЗ» «ФНПЦ «НИИПХ», «Сигнал» и «Союз»; она разрабатывает и производит пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия, организует и проводит фейерверки на массовых праздниках, перевозит опасные грузы. С 2000 года компания была основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Минобороны. Из картотеки арбитражных дел следует, что оборонное ведомство подало иск к «Пиро-Росс» о взыскании 3,6 млн руб. по одному из контрактов.

По данным МЧС, после взрыва произошел пожар на площади 50 кв. м. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем, трое из них получили тяжелые ранения и находятся в реанимации. Всего в больницу доставили 19 человек.

Воробьев сообщил, что в жилых домах возле места ЧП — на улицах Осипенко и Карла Либкнехта — выбиты стекла, частично поврежден спорткомплекс «Луч». Там тоже выбило стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

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Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», он разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Загорский оптико-механический завод Сергиев Посад взрыв Подмосковье Московская область Андрей Воробьев
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