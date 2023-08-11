Искореженные машины, битые окна: последствия взрыва в Сергиевом Посаде

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Взрывом в Сергиевом Посаде были повреждены 184 автомобиля, повреждения получили 400 квартир, 20 домов, рассказал на заседании штаба в городе губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также опубликовал видео последствий.

На кадрах видно, что некоторые машины не только целиком сгорели, но и были очень сильно искорежены. Из-за взрыва повреждены заводская котельная, две школы, колледж и спорткомплекс. В квартирах были выбиты окна и стекла.