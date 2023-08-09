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Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Фоторепортаж

Появились фотографии с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. Пострадали более 50 человек, среди них есть люди в тяжелом состоянии. В близлежащих домах выбило стекла, повреждения получил находящийся рядом спорткомплекс «Луч». Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий. Причиной стал человеческий фактор. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК.
Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС
Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС
Фото: Михаил Никитин / ТАСС
Фото: Михаил Никитин / ТАСС
Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС
Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Евгения Гура / ТАСС
Фото: Евгения Гура / ТАСС
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Теги
мультимедиа взрыв Загорский оптико-механический завод Сергиев Посад Московская область Подмосковье
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