Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Фоторепортаж

В Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. Пострадали более 50 человек, среди них есть люди в тяжелом состоянии. В близлежащих домах выбило стекла, повреждения получил находящийся рядом спорткомплекс «Луч». Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий. Причиной стал человеческий фактор. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК.