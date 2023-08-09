СК: версия с атакой дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась

СК не нашел подтверждения данных об атаке дрона в Сергиевом Посаде

Фото: Дмитрий Белицкий

Версия об атаке беспилотника на завод в Сергиевом Посаде, где утром 9 августа произошел взрыв, не подтвердилась. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

«Информация об атаке беспилотника не подтверждается», — сказала она. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, добавила Врадий.

Взрыв произошел на складе с пиротехникой, который арендовало коммерческое предприятие, на территории Загорского оптико-механического завода. Ангар в результате был полностью разрушен, повреждена часть помещений предприятия. Пожарные и спасатели разбирают завалы. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, это займет минимум 12 часов.

Взрывной волной выбило стекла в близлежащих домах, рассказали РБК жители Сергиева Посада. Повреждения получил спорткомплекс «Луч», заявлял Воробьев: там выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Телеграм-канал «112» писал, что «предварительно беспилотник ударил по зданию» завода. Воробьев говорил, что эта версия не подтверждается оперативными службами. ТАСС писал, что причиной произошедшего стал человеческий фактор. СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

На момент подготовки этого материала стало известно, что после взрыва за медицинской помощью обратились 52 человека. «У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок», — сказал губернатор Воробьев.

В реанимации находятся шесть человек, еще восемь лежат в стационаре.