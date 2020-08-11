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«Делимобиль» ответил на слова Ликсутова о росте ДТП из-за каршеринга

В компании указали, что в связи с распространением COVID-19 ситуация изменилась так сильно, что верно оценить ее «можно будет только спустя какое-то время, достаточное для получения более точных данных»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Говорить о причинах роста числа ДТП с участием автомобилей, принадлежащих каршеринговым компаниям, пока рано, выводы необходимо делать с учетом новых условий работы транспорта, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили РБК в компании, управляющей сервисом каршеринга «Делимобиль», отвечая на слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

«Более точно оценить влияние каршеринга на общую ситуацию с аварийностью можно будет только спустя какое-то время, достаточное для получения более точных данных», — заявили в компании, отметив при этом, что их статистика говорит о росте тренда «на достижение минимального порога аварийности с участием наших автомобилей».

Говоря о необходимости повышения требований к безопасности, Ликсутов 11 августа отметил, что в первой половине 2020 года число погибших в ДТП с автомобилями каршеринга выросло в Москве по сравнению с январем—июнем 2019 года на 20%. При этом среди всех остальных автомобилистов число погибших в ДТП, наоборот, сократилось на 16%. В связи с этим заммэра Москвы призвал ужесточить требования для допуска водителей за руль каршеринговых автомобилей.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Существует очень большая разница в подходе каршеринговых компаний к своим клиентам: некоторые компании разрешают использовать свои машины водителям со стажем минимум два года, а некоторые почти не накладывают никаких ограничений. <...> Получается, что водители с маленьким стажем ездят на тех же автомобилях по тем же улицам, но платят чуть больше. В итоге для них нет никаких существенных ограничений <...>. Взвешенные требования к водителям каршеринга, при которых учитывается их опыт и история водительской «жизни», должны стать обязательной нормой», — заявил Ликсутов.

В «Делимобиле» возможной причиной снижения числа ДТП на личном автотранспорте назвали то, что из-за массового перехода на удаленку в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введения различных ограничений, призванных затруднить распространение болезни, люди в первой половине 2020 года гораздо реже передвигались по своим обычным маршрутам. При этом услугами каршеринга многие, наоборот, начали пользоваться чаще.

«В период пандемии в принципе большее количество людей стали пользоваться каршерингом, так как это идеальный способ соблюдения социальной дистанции. Кроме того, часть населения на фоне снижения доходов была вынуждена продать свои личные автомобили и пересесть в том числе опять же на каршеринг. Все это, конечно, влияет на общую статистику по ДТП с участием общего автопарка Москвы», — пояснили в компании.

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В компании также отметили, что анализ поведения водителей свидетельствует о том, что главное — это реальный стаж вождения, а не формальный срок, прошедший с момента получения прав.

«Люди, у которых был меньший разрыв между получением прав и реальным вождением, более аккуратно ведут себя за рулем вне зависимости от возраста. Водитель с большим перерывом в вождении чувствует себя более неуверенно за рулем, чем недавний выпускник автошколы», — полагают в компании.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В «Делимобиле» также сообщили, что в компании действует система стимулирования водителей, мотивирующая их к безопасному и ответственному вождению. В частности, в ее автомобилях установлены системы телематики, которые позволяют видеть всю историю передвижения в режиме реального времени.

«Мы видим профиль и трекинг клиента и помогаем ему в соблюдении скоростного режима, а в случае нарушения предупреждаем его уведомлениями, звонками и сообщениями вплоть до блокировки его аккаунта в сервисе. Это, конечно, крайние меры, но для нас вопрос безопасности является приоритетным», — пояснили в компании.

Для повышения безопасности также используется система идентификации клиентов, которая позволяет бороться с несанкционированным доступом к управлению автомобилями. В перспективе планируется запустить процедуру, которая поможет исключить доступ к управлению лиц в состоянии алкогольного опьянения.

«Это большой комплекс мер, над которым работает и помогает внедрять его целая команда специалистов, программистов и экспертов. Все эти меры направлены на снижение аварийности и повышение культуры вождения. И мы таким образом как компания выполняем еще одну важную миссию — поручение президента по выполнению программы снижения аварийности на российских дорогах», — пояснили в «Делимобиле».

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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил работу сервисов каршеринга в столице своим указом от 10 апреля. Частично их работа была возобновлена с 25 мая, однако на первом этапе снятия ограничений машину разрешалось брать в аренду не менее чем на пять дней при соблюдении таких условий, как наличие у клиента цифрового пропуска на передвижение по городу и обязательная дезинфекция автомобиля перед передачей новому клиенту. Краткосрочный прокат на одну-две поездки был тогда невозможен, это ограничение снято с 9 июня.

Авторы: Владислав Скобелев, Евгений Калюков
Теги: «Делимобиль», каршеринг, Максим Ликсутов
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