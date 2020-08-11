«Делимобиль» ответил на слова Ликсутова о росте ДТП из-за каршеринга

В компании указали, что в связи с распространением COVID-19 ситуация изменилась так сильно, что верно оценить ее «можно будет только спустя какое-то время, достаточное для получения более точных данных»

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Говорить о причинах роста числа ДТП с участием автомобилей, принадлежащих каршеринговым компаниям, пока рано, выводы необходимо делать с учетом новых условий работы транспорта, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили РБК в компании, управляющей сервисом каршеринга «Делимобиль», отвечая на слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

«Более точно оценить влияние каршеринга на общую ситуацию с аварийностью можно будет только спустя какое-то время, достаточное для получения более точных данных», — заявили в компании, отметив при этом, что их статистика говорит о росте тренда «на достижение минимального порога аварийности с участием наших автомобилей».

Говоря о необходимости повышения требований к безопасности, Ликсутов 11 августа отметил, что в первой половине 2020 года число погибших в ДТП с автомобилями каршеринга выросло в Москве по сравнению с январем—июнем 2019 года на 20%. При этом среди всех остальных автомобилистов число погибших в ДТП, наоборот, сократилось на 16%. В связи с этим заммэра Москвы призвал ужесточить требования для допуска водителей за руль каршеринговых автомобилей.

«Существует очень большая разница в подходе каршеринговых компаний к своим клиентам: некоторые компании разрешают использовать свои машины водителям со стажем минимум два года, а некоторые почти не накладывают никаких ограничений. <...> Получается, что водители с маленьким стажем ездят на тех же автомобилях по тем же улицам, но платят чуть больше. В итоге для них нет никаких существенных ограничений <...>. Взвешенные требования к водителям каршеринга, при которых учитывается их опыт и история водительской «жизни», должны стать обязательной нормой», — заявил Ликсутов.