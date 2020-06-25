Каршеринг не смог восстановить докарантинный уровень спроса

С середины апреля по конец мая сервис работал лишь за счет ретейлеров и служб доставки

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Спрос на услуги каршеринга в России пока не вернулся на докризисный уровень, подсчитали аналитики платежного сервиса CloudPayments (обзор есть у РБК).

Такие выводы в компании сделали после анализа данных 20 каршеринговых сервисов, которые являются партнерами CloudPayments. В их число вошли, в том числе, сервисы YouDrive, Делимобиль, МатрёшCar, Lifcar и EasyRide. Для анализа были собраны данные в период с 23 февраля по 22 июня.

Так, объем совершенных транзакций в период с 25 мая по 22 июня оказался меньше на 62%, чем объем транзакций за аналогичный докризисный период (с 23 февраля по 22 марта).

Запрет на пользование автомобилями сервисов каршеринга власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели 13 апреля. Однако полностью работу компании не прекратили. Как отмечает CloudPayments, каршеринговые автомобили и после этого использовали сервисы доставки и ретейлеры, что позволило избежать полного прекращения бизнеса.

В Москве послабление ограничений в отношении каршеринга началось с 25 мая, а уже с 9 июня сервисы заработали в полном объеме. Спустя шесть дней брать автомобили во временное пользование разрешили в Ленинградской области, а 22 июня в Санкт-Петербурге. В результате по сравнению с апрелем-маем этого года спрос на каршеринги вырос на 148%.