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Каршеринг не смог восстановить докарантинный уровень спроса

С середины апреля по конец мая сервис работал лишь за счет ретейлеров и служб доставки
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Спрос на услуги каршеринга в России пока не вернулся на докризисный уровень, подсчитали аналитики платежного сервиса CloudPayments (обзор есть у РБК).

Такие выводы в компании сделали после анализа данных 20 каршеринговых сервисов, которые являются партнерами CloudPayments. В их число вошли, в том числе, сервисы YouDrive, Делимобиль, МатрёшCar, Lifcar и EasyRide. Для анализа были собраны данные в период с 23 февраля по 22 июня.

Так, объем совершенных транзакций в период с 25 мая по 22 июня оказался меньше на 62%, чем объем транзакций за аналогичный докризисный период (с 23 февраля по 22 марта).

Запрет на пользование автомобилями сервисов каршеринга власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели 13 апреля. Однако полностью работу компании не прекратили. Как отмечает CloudPayments, каршеринговые автомобили и после этого использовали сервисы доставки и ретейлеры, что позволило избежать полного прекращения бизнеса.

В Москве послабление ограничений в отношении каршеринга началось с 25 мая, а уже с 9 июня сервисы заработали в полном объеме. Спустя шесть дней брать автомобили во временное пользование разрешили в Ленинградской области, а 22 июня в Санкт-Петербурге. В результате по сравнению с апрелем-маем этого года спрос на каршеринги вырос на 148%.

При этом средний чек аренды автомобилей по сравнению с прошлым годом вырос. Если в июне 2019 года он составил ₽192, то в этом году с 25 мая по 22 июня этот показатель достиг ₽313. В CloudPayments это объясняют как общим ростом цен, так и тем фактом, что с 25 мая по 9 июня арендовать машину в Москве можно было только на срок не менее 5 дней.

«Мы прогнозируем, что спрос на каршеринг будет расти и превысит докризисный уровень на 15-20%, — считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. — Это связано с тем, что опасность заражения еще остается. Кроме этого, люди привыкли к соблюдению социальной дистанции и предпочтут передвигаться на арендованном автомобиле, а не пользоваться общественным транспортом».

Авторы: Мария Лисицына, Артем Филипенок
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