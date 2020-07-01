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Глава ГИБДД предложил закрыть каршеринг для нарушителей-рецидивистов

Требования к тем, кто пользуется прокатными автомобилями, нужно повысить из-за популярности услуги, считает Михаил Черников. Он предложил компаниям вести базы данных нарушителей и направлять запросы в ГИБДД для проверки водителей
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Водителям, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения (ПДД), нужно запретить пользоваться арендованными автомобилями. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

По словам главы Госавтоинспекции, каршеринговые компании могут создавать базы данных нарушителей, а также направлять запросы в ведомство для проверки водителей «на предмет лишения права управления и наличия грубых и систематических нарушений ПДД».

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Черников отметил важность повышения требований к тем, кто пользуется каршерингом, так как услуга становится все более востребованной, особенно в крупных городах. «Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что в ДТП лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать чаще», — отметил он.

Глава ГИБДД составил среднестатистический портрет нарушителя. По словам Черникова, это молодой водитель, который «в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считает, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме». При этом нарушитель считает, что на арендованной машине следовать правилам необязательно, добавил Черников. Он назвал это убеждение ошибкой и заверил, что те, кто не соблюдают ПДД, понесут наказание.

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ведомство не впервые предлагает ввести ограничения по каршерингу для тех, кто часто нарушает ПДД или был лишен водительских прав хотя бы один раз. В прошлом году такую инициативу озвучил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров. Он сообщил о планах ведомства создать единую систему с данными о нарушителях, которой смогли бы пользоваться каршеринговые компании.

По подсчетам аналитиков платежного сервиса CloudPayments, спрос на услуги каршеринга в России пока не вернулся на уровень, который был до введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Они изучили данные более 20 сервисов, в том числе YouDrive, «Делимобиль», Lifcar и EasyRide, и пришли к выводу, что в период с 25 мая по 22 июня объем совершенных транзакций оказался меньше на 62%, чем в докризисный период (с 23 февраля по 22 марта).

По словам Черникова, с начала года инспекторы выписали более 40 млн штрафов за нарушение ПДД. Чаще всего водителей штрафовали за превышение скорости от 20 до 40 км/ч (39 млн административных штрафов), за непристегнутый ремень безопасности (1 млн), за игнорирование дорожных знаков и разметки (3 млн), а также стоп-линии и красного сигнала светофора (1,2 млн). Более 85% из штрафов было выявлено при помощи систем фотовидеофиксации.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ГИБДД, Михаил Черников, каршеринг, ПДД
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