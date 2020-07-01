Глава ГИБДД предложил закрыть каршеринг для нарушителей-рецидивистов

Требования к тем, кто пользуется прокатными автомобилями, нужно повысить из-за популярности услуги, считает Михаил Черников. Он предложил компаниям вести базы данных нарушителей и направлять запросы в ГИБДД для проверки водителей

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Водителям, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения (ПДД), нужно запретить пользоваться арендованными автомобилями. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

По словам главы Госавтоинспекции, каршеринговые компании могут создавать базы данных нарушителей, а также направлять запросы в ведомство для проверки водителей «на предмет лишения права управления и наличия грубых и систематических нарушений ПДД».

Черников отметил важность повышения требований к тем, кто пользуется каршерингом, так как услуга становится все более востребованной, особенно в крупных городах. «Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что в ДТП лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать чаще», — отметил он.

Глава ГИБДД составил среднестатистический портрет нарушителя. По словам Черникова, это молодой водитель, который «в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считает, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме». При этом нарушитель считает, что на арендованной машине следовать правилам необязательно, добавил Черников. Он назвал это убеждение ошибкой и заверил, что те, кто не соблюдают ПДД, понесут наказание.