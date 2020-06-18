Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
Операторы такси в Москве должны обеспечить дезинфекцию автомобиля после каждого выполненного заказа. Об этом говорится в приказе столичного департамента транспорта, опубликованном на сайте ведомства. В документе отмечается, что дезинфицировать автомобиль может водитель, соблюдая меры безопасности.
Кроме того, операторы такси должны:
- Ежедневно мыть и дезинфицировать машины на специализированных пунктах;
- Обеспечить водителей запасом одноразовых масок и перчаток, дезинфицирующими средствами и антисептиками для рук;
- Ежедневно проводить медосмотр водителей перед выходом на смену и не допускать к работе таксистов с повышенной температурой, кашлем и насморком;
- Каждые 15 дней проводить тест на коронавирусную инфекцию не менее 10% сотрудников.
В документе отмечается, что он принят в соответствии с указом мэра Сергея Собянина об этапах снятия введенных из-за коронавируса ограничений.