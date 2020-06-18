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Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа

Операторы такси также должны ежедневно перед выходом на смену измерять у водителей температуру и обеспечить их масками, перчатками и средствами дезинфекции
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Операторы такси в Москве должны обеспечить дезинфекцию автомобиля после каждого выполненного заказа. Об этом говорится в приказе столичного департамента транспорта, опубликованном на сайте ведомства. В документе отмечается, что дезинфицировать автомобиль может водитель, соблюдая меры безопасности.

Кроме того, операторы такси должны:

  • Ежедневно мыть и дезинфицировать машины на специализированных пунктах;
  • Обеспечить водителей запасом одноразовых масок и перчаток, дезинфицирующими средствами и антисептиками для рук;
  • Ежедневно проводить медосмотр водителей перед выходом на смену и не допускать к работе таксистов с повышенной температурой, кашлем и насморком;
  • Каждые 15 дней проводить тест на коронавирусную инфекцию не менее 10% сотрудников.

В документе отмечается, что он принят в соответствии с указом мэра Сергея Собянина об этапах снятия введенных из-за коронавируса ограничений.

Московские таксисты назвали расходы на дезинфекцию машин
Бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В середине мая председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сообщил, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, столичным таксистам нужно тратить более 7 тыс. руб. На эту сумму водители закупают средства индивидуальной защиты и салфетки для обработки поверхности. Кроме того, некоторые таксисты устанавливают перегородки между пассажирским и водительским сиденьем, на это уходит 2,5–2,8 тыс. руб. При этом государство не обеспечивает таксистов этими средствами, отметил Колодов.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и пропусков, в то же время власти сохранили требование носить маски и перчатки в общественных местах. Так, с 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, стоматологии, библиотеки, некоторые музеи, зоопарк, службы проката. С 23 июня, на следующем этапе снятия ограничений, в Москве для посетителей планируют открыть не только летние веранды при кафе, но и сами стационарные заведения. Однако, по словам Собянина, оставшиеся ограничения сохранятся минимум до середины июля.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, такси, коронавирус
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