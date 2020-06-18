Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа

Операторы такси также должны ежедневно перед выходом на смену измерять у водителей температуру и обеспечить их масками, перчатками и средствами дезинфекции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Операторы такси в Москве должны обеспечить дезинфекцию автомобиля после каждого выполненного заказа. Об этом говорится в приказе столичного департамента транспорта, опубликованном на сайте ведомства. В документе отмечается, что дезинфицировать автомобиль может водитель, соблюдая меры безопасности.

Кроме того, операторы такси должны:

Ежедневно мыть и дезинфицировать машины на специализированных пунктах;

Обеспечить водителей запасом одноразовых масок и перчаток, дезинфицирующими средствами и антисептиками для рук;

Ежедневно проводить медосмотр водителей перед выходом на смену и не допускать к работе таксистов с повышенной температурой, кашлем и насморком;

Каждые 15 дней проводить тест на коронавирусную инфекцию не менее 10% сотрудников.

В документе отмечается, что он принят в соответствии с указом мэра Сергея Собянина об этапах снятия введенных из-за коронавируса ограничений.