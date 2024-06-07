Стало известно имя погибшего Героя России из дела генерала Попова

По версии следователей, генерал Попов занимался в Запорожской области мошенничеством вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым — он погиб при ударе украинской ракеты. Попов заявил, что, кроме кредитов, «ничего за душой нет»

Олег Цоков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве, действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшем в ходе военной операции. Об этом говорится в материалах Второго Западного окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Следствие подозревает, что Попов путем обмана и злоупотребления доверием похитил чужое имущество на 133,6 млн руб., используя служебное положение. В обвинении, предъявленном генерал-майору, говорится о том, что он похитил в 2023 году свыше 1,7 тыс. т изделий металлопроката, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Из слов следователя следует, что Попов дал «показания, изобличающие других участников уголовного дела».

Олег Цоков погиб прошлым летом при ударе ракетами Storm Shadow по Бердянску. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. До боевых действий на Украине он принимал участие в двух чеченских войнах и военной операции в Сирии, был удостоен орденом «За военные заслуги» и другими наградами. Цоков — «человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», и «имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах», говорил бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулев. В ноябре 2010 года СК сообщил о подозрении в адрес Цокова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Следствие тогда полагало, что Цоков предложил в 2008 году 11 солдатам срочной службы подписать контракты на военную службу и пообещал: они продолжат исполнять прежние обязанности, будут получать часть зарплаты, другую часть направят на ремонт военной техники. В результате, сообщало ведомство, он присвоил около 80 тыс. руб.

Попов под арестом с 17 мая, он не признает вину. «У меня ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет. Следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал», — рассказал генерал.

Его адвокат Сергей Буйновский в разговоре с РБК отмечал, что в собственности у генерала есть одна квартира, полученная от государства, и два необустроенных земельных участка. Он также указывал на наличие «более серьезного фигуранта» в этом деле, однако отказался называть фамилию.

По сведениям «Коммерсанта», изначально в деле фигурировал другой генерал — тоже участник военной операции на Украине, который до начала полноценного расследования погиб и был посмертно удостоен звания Героя России, но имя издание не сообщило.