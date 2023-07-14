Кремль не стал комментировать жалобы отстраненного генерал-майора Попова

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания отстраненного командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, который заявил подчиненным о проблемах в вооруженных силах.

«Все-таки это речь идет о военных, Минобороны, поэтому рекомендуем туда обращаться. Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня», — сказал Песков в ответ на вопрос, в курсе ли президент Владимир Путин о высказываниях Попова и как относится к ним.

О своем отстранении Попов рассказал 12 июля — обращение было опубликовано в телеграм-канале бывшего командующего 58-й армией депутата Думы Андрея Гурулева. Попов сообщил, что поднял перед «старшим начальством» вопросы о проблемах в армии и заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны» — отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, из-за чего личный состав гибнет от снарядов противника.

«В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — предположил в своем обращении Попов. Вместо него 58-ю армию возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин.

Минобороны России информацию об отстранении Попова официально не комментировало.

Первый зампредседателя Совфеда, глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак, комментируя обращение генерала, заявил, что его выступление не было публичным, Гурулев «сделал из этого политическое шоу», при этом «армия была и остается вне политики». «Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться», — считает Турчак.