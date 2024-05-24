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«Ъ» узнал о погибшем генерале в деле экс-командующего Попова

«Ъ»: в деле экс-командующего Попова фигурировал погибший генерал — Герой России
Попова обвиняют в участии в хищении металлопроката стоимостью 130 млн руб. В деле фигурировал другой генерал, он погиб на Украине. По версии следствия, он перевел Попову на карту 500 тыс. от реализации металла
Рассмотрение жалобы бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова в военном суде в Москве
Рассмотрение жалобы бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова в военном суде в Москве (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

В деле генерал-майора и экс-командующего 58-й армией Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Его имя не названо.

58-я армия под командованием Попова действовала в Запорожской области. По версии следствия, генерал причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в регионе, закупленных администрацией для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Как пишет «Коммерсантъ», сначала в материалах дела был назван другой генерал — тоже участник военной операции на Украине, который до начала полноценного расследования погиб и был посмертно удостоен звания Героя России.

Следствие полагает, что погибший перевел Попову на банковскую карту 500 тыс. руб., полученные от реализации металла. «Ъ» указывает (ранее такие данные приводил и ТАСС), что генералу вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, которым считается сумма 1 млн руб.), по ней Попову грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат военного Сергей Буйновский ранее говорил РБК, что в деле есть «более серьезный фигурант», но фамилию его он отказался озвучивать.

В ходе осмотра изъятого у генерала телефона, как заявило следствие, было установлено, что Попов проиграл около 30 млн руб. на букмекерской площадке Winline, которые могли быть долей от махинаций, полагают правоохранители. Это был один из аргументов, на основании которого ему назначили арест. В ходе обысков у генерала дома ничего не нашли.

Под стражу Попова заключил Гарнизонный военный суд 17 мая. Защита, заявившая о непризнании вины генералом, это решение обжаловала, но апелляцию отклонили. Кроме того, отпустить Попова под домашний арест попросил Следственный комитет, ходатайство рассмотрят 27 мая.

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Иван Попов (в центре)

После начала военной операции на Украине Попов был начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, позднее — командующим 58-й армией. В июле прошлого года депутат Госдумы, экс-командующий этой армией Андрей Гурулев опубликовал обращение Попова к подчиненным, в котором он заявил о своей отставке из-за сложной ситуации со «старшим начальством». Генерал рассказал, что сообщил руководству об отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки и «массовой гибели и увечьях» военных из-за украинской артиллерии.

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