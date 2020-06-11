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Полиция объяснила новый допрос Ефремова

Новый допрос Ефремова связан не только с ДТП, но и с возбужденным позднее делом о сбыте ему наркотиков. Полиция после него примет решение о том, каким будет статус актера в этом деле
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс служба Таганского суда / ТАСС)

Новый допрос актера Михаила Ефремова проходит в рамках сразу нескольких уголовных дел — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Это следует из сообщения главного управления МВД по Москве.

«Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 4 статьи 264 УК РФ [нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека]. Также пройдет его допрос по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ [сбыт наркотиков], после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу», — говорится в сообщении.

О том, что Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков, ранее сообщал источник РБК в ГУ МВД по Москве. «Ему [Ефремову] придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — объяснял это источник ТАСС в правоохранительных органах.

Уголовное дело по факту сбыта наркотиков было возбуждено вскоре после того, как в анализах Ефремова были выявлены следы их употребления. 10 июня московская прокуратура подтвердила, что актер находился в состоянии наркотического опьянения в момент аварии.

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
Общество
Михаил Ефремов (справа) после ДТП

Возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков, в случае если какое-либо другое преступление было совершено в состоянии наркотического опьянения, — это стандартная практика правоохранительных органов. В 2019 году МВД предлагало отказаться от нее, если нет информации о передаче наркотического вещества. Ведомство указывало на то, что часто установить сбытчика в таких случаях просто не представляется возможным и такие дела так и остаются нераскрытыми.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Он на автомобиле Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона от полученных травм скончался в больнице. В случае признания виновным Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, до 9 августа.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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Теги: Михаил Ефремов, ДТП, наркотики
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