Полиция объяснила новый допрос Ефремова

Новый допрос Ефремова связан не только с ДТП, но и с возбужденным позднее делом о сбыте ему наркотиков. Полиция после него примет решение о том, каким будет статус актера в этом деле

Михаил Ефремов (Фото: пресс служба Таганского суда / ТАСС)

Новый допрос актера Михаила Ефремова проходит в рамках сразу нескольких уголовных дел — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Это следует из сообщения главного управления МВД по Москве.

«Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 4 статьи 264 УК РФ [нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека]. Также пройдет его допрос по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ [сбыт наркотиков], после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу», — говорится в сообщении.

О том, что Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков, ранее сообщал источник РБК в ГУ МВД по Москве. «Ему [Ефремову] придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — объяснял это источник ТАСС в правоохранительных органах.

Уголовное дело по факту сбыта наркотиков было возбуждено вскоре после того, как в анализах Ефремова были выявлены следы их употребления. 10 июня московская прокуратура подтвердила, что актер находился в состоянии наркотического опьянения в момент аварии.