Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

Сергей Захаров (Фото: womenscouncil2000 / VK)

Сергея Захарова, погибшего в результате столкновения его автомобиля с машиной актера Михаила Ефремова, похоронили в Рязанской области в селе Кузьминское, где он раньше жил. Об этом сообщает «РИА Новости».

Церемония прощания с умершим прошла в храме Казанской иконы Божией Матери в соседнем селе Константиново. На похороны пришли родные и близкие Захарова.

Ранее церемония прощания с Захаровым состоялась в Москве при Институте имени Н.В. Склифосовского, в котором мужчина умер от полученных в ДТП травм.

Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров. На следующий день мужчина умер, у него диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму.