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Авария с участием Ефремова ,  
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Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

Сергей Захаров
Сергей Захаров (Фото: womenscouncil2000 / VK)

Сергея Захарова, погибшего в результате столкновения его автомобиля с машиной актера Михаила Ефремова, похоронили в Рязанской области в селе Кузьминское, где он раньше жил. Об этом сообщает «РИА Новости».

Церемония прощания с умершим прошла в храме Казанской иконы Божией Матери в соседнем селе Константиново. На похороны пришли родные и близкие Захарова.

Ранее церемония прощания с Захаровым состоялась в Москве при Институте имени Н.В. Склифосовского, в котором мужчина умер от полученных в ДТП травм.

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Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров. На следующий день мужчина умер, у него диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму.

Захарову было 57 лет, он работал водителем в службе доставки. У него остались пожилая мама, жена, два сына и внучка. Родственники водителя рассказали, что он приехал в столицу на заработки из Рязани около 15 лет назад.

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Против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Жена погибшего заявила, что не пойдет на мировую с актером. Об отказе семьи Захарова пойти на примирение сообщил и адвокат Александр Добровинский.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, похороны
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