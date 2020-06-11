Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Массовые мероприятия в Москве еще запрещены, а официальные, такие как парад Победы, жителям лучше «посмотреть по телевизору», заявил Собянин. По его словам, «лучше ограничить себя», пока сохраняется высокий риск из-за коронавируса

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы не рекомендовал вам никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 [июня], и в день Парада, но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких, поэтому лучше ограничить себя», — отметил он.

12 июня отмечается государственный праздник, День России. Менее чем через две недели после него, 24 июня, в Москве также пройдет парад Победы. Оба дня будут выходными.

Из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин перенес проведение парада Победы на 24 июня — в этот день он состоялся на Красной площади в 1945 году.