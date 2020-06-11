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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Массовые мероприятия в Москве еще запрещены, а официальные, такие как парад Победы, жителям лучше «посмотреть по телевизору», заявил Собянин. По его словам, «лучше ограничить себя», пока сохраняется высокий риск из-за коронавируса
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы не рекомендовал вам никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 [июня], и в день Парада, но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких, поэтому лучше ограничить себя», — отметил он.

12 июня отмечается государственный праздник, День России. Менее чем через две недели после него, 24 июня, в Москве также пройдет парад Победы. Оба дня будут выходными.

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Из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин перенес проведение парада Победы на 24 июня — в этот день он состоялся на Красной площади в 1945 году.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в этом году в параде будет участвовать «много новой техники», а также покажут новые образцы оружия, часть которого уже принята на вооружение российской армии. Помимо этого, впервые по Красной площади проедут около 30 танков Т-34, которые «олицетворяют победу».

Во время торжественных мероприятий будет использован ряд «элементов исторического парада 24 июня 1945 года», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск, генерал-полковник Олег Салюков. Так, в начале парада будет исполнен «Юбилейный встречный марш», а вечером военные проведут салют, аналогичный прошедшему в 1945 году. Тогда в Москве из 1000 орудий дали 30 артиллерийских залпов, которые сопровождались перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных сигнальных ракет.

В Москве с 9 июня отменили режимы самоизоляции и пропусков, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. В то же время власти сохранили требование носить маски и перчатки и попросили жителей соблюдать «режим самосохранения».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Собянин, День России, парад Победы, коронавирус
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