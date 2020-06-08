Общество , 08 июн, 15:09
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Собянин попросил соблюдать «режим самосохранения» при снятии ограничений
Столичные жители должны соблюдать «режим самосохранения» даже после отмены пропускного режима и снятия других ограничений, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Обращение мэра транслировал РБК.
«Борьба еще не закончена <…>. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим», — сказал Собянин.
По его словам, предприятия так же обязаны выполнять требования санитарных служб.
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