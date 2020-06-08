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Власти Москвы решили не отменять требование носить маски и перчатки

Масочный режим в Москве сохранится и после отмены режима самоизоляции. В остальном основные ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса, в июне будут сняты
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

После отмены режима самоизоляции жители Москвы по-прежнему будут должны носить защитные маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщается на сайте мэра столица Сергея Собянина. Санитарные требования, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, сохранятся и для предприятий.

«Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. При этом горожане должны продолжать носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Несмотря на то что вероятность заражения коронавирусом снизилась, она все еще есть, отметил Собянин. Поэтому, по его словам, жители по-прежнему должны «соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим, а открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб».

График снятия ограничений в Москве. Главное
Общество
Фото: Александр Земляниченко / AP

Масочный режим в Москве действует с 12 мая. Власти ввели его после того, как в городе вновь заработали промышленные предприятия и объекты строительства. Жителей обязали носить защитные маски и перчатки на работе и в общественных местах. За нарушение правила установлен штраф в размере до 5 тыс. руб. В конце мая власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу.

Помимо этого, жителей города обязали соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Предприятия торговли, в частности магазины, для этого обязали нанести специальную разметку. Кроме этого, в них действует усиленный режим дезинфекции, а сотрудники обязаны носить средства защиты.

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, введенный в конце марта, а также пропускную систему. В столице вновь откроются парикмахерские и салоны красоты, ветеринарные клиники, киностудии, также к работе вернутся научные институты и общественные организации, стоматологии и библиотеки. С 16 июня в Москве заработают летние веранды, а еще через неделю открыться смогут рестораны, кафе и фитнес-центры.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: медицинские маски, Москва, коронавирус
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