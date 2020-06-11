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В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах

Прокуратура нашла признаки преступления в действиях чиновников ФСИН в Еврейской автономной области, где заключенные заразились COVID-19. Это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в тюрьмах

Прокуратура Еврейской автономной области проверила чиновников двух учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на признаки преступлений, которые могли повлечь массовое заражение заключенных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил РБК источник, близкий к генпрокуратуре, и подтвердила пресс-служба прокуратуры региона.

Результаты проверки могут стать основанием для возбуждения первых уголовных дел, связанных с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах.

Речь идет о СИЗО № 1 УФСИН региона в Биробиджане, а также Лечебно-исправительном учреждении № 2 в Облученском районе ЕАО. В конце мая на селекторном совещании под руководством генпрокурора Игоря Краснова прокурор области Заурбек Джанхотов рассказал, что готовит для передачи в следственные органы два материала проверок, рассказал источник РБК: в действиях начальников этих учреждений нашли признаки преступления по ст. 236 Уголовного кодекса (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), а также должностного преступления.

Материал проверки нарушений санитарно-эпидемиологических норм в ЛИУ-2 уже передан в Следственное управление СК по Хабаровскому краю и ЕАО для решения вопроса о возбуждении дела, уточнила в ответе на запрос РБК старший помощник прокурора региона Жанна Крепкогорская. Проверка в СИЗО Биробиджана пока продолжается, к ней привлечены специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в ЕАО.

РБК направил запросы в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО, а также в УФСИН области.

ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных
Общество
Фото: ФСИН России / ТАСС

О вспышке коронавируса в местах лишения свободы власти ЕАО сообщили 20 апреля. Как указывалось в сообщении на сайте правительства региона, «выявлено 43 случая коронавирусной инфекции», и «такой значительный рост обусловлен вспышкой заболевания в исправительном учреждении системы УФСИН». Через несколько дней местный оперативный штаб по коронавирусу раскритиковал руководство УФСИН за недостаточные меры по профилактике инфекции, что привело к заражению более сорока человек, а также за неполную информацию. В конце мая оперштаб сообщил, что COVID-19 заболел начальник УФСИН Виталий Фомченко.

По состоянию на начало июня правоохранительные органы не сообщали о проверках или уголовных делах по факту заражения заключенных в колониях, СИЗО и прочих учреждениях ФСИН.

Последний раз ФСИН отчитывалась о количестве заразившихся коронавирусом 25 мая, тогда речь шла о 938 сотрудниках ведомства и 238 заключенных, у которых лабораторно подтвердилась инфекция, случаи заражений были отмечены примерно в половине регионов страны.

Среди столичных учреждений ФСИН власти официально признали вспышку COVID-19 в следственном изоляторе «Лефортово», где заразились в том числе миллиардеры Дмитрий Михальченко и Зиявудин Магомедов. При этом известно, что в другом СИЗО, «Матросская тишина», создан спецблок для заключенных с подозрением на коронавирус, а ранее подследственные там жаловались на симптомы тяжелого гриппа или пневмонии.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова
Теги: ФСИН, коронавирус, Еврейская автономная область, Генпрокуратура
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