В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах

Прокуратура нашла признаки преступления в действиях чиновников ФСИН в Еврейской автономной области, где заключенные заразились COVID-19. Это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в тюрьмах

Прокуратура Еврейской автономной области проверила чиновников двух учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на признаки преступлений, которые могли повлечь массовое заражение заключенных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил РБК источник, близкий к генпрокуратуре, и подтвердила пресс-служба прокуратуры региона.

Результаты проверки могут стать основанием для возбуждения первых уголовных дел, связанных с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах.

Речь идет о СИЗО № 1 УФСИН региона в Биробиджане, а также Лечебно-исправительном учреждении № 2 в Облученском районе ЕАО. В конце мая на селекторном совещании под руководством генпрокурора Игоря Краснова прокурор области Заурбек Джанхотов рассказал, что готовит для передачи в следственные органы два материала проверок, рассказал источник РБК: в действиях начальников этих учреждений нашли признаки преступления по ст. 236 Уголовного кодекса (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), а также должностного преступления.

Материал проверки нарушений санитарно-эпидемиологических норм в ЛИУ-2 уже передан в Следственное управление СК по Хабаровскому краю и ЕАО для решения вопроса о возбуждении дела, уточнила в ответе на запрос РБК старший помощник прокурора региона Жанна Крепкогорская. Проверка в СИЗО Биробиджана пока продолжается, к ней привлечены специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в ЕАО.

РБК направил запросы в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО, а также в УФСИН области.