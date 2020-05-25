ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных

Фото: ФСИН России / ТАСС

В учреждениях исправительной системы ФСИН зафиксировано 238 случаев заболевания среди среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Намного больше заболевших выявлено среди работников исправительных учреждений — среди них заразились 980 человек.

Выздоровели всего 87 человек из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В 47 регионах у заключенных и сотрудников ФСИН не выявили ни одного случая заболевания.

Всего в системе исправительных учреждений провели 52 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. На конец 2019 года, как писал РБК, только в колониях по всей стране находились 434 тыс. человек.