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ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных

Фото: ФСИН России / ТАСС
Фото: ФСИН России / ТАСС

В учреждениях исправительной системы ФСИН зафиксировано 238 случаев заболевания среди среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Намного больше заболевших выявлено среди работников исправительных учреждений — среди них заразились 980 человек.

Выздоровели всего 87 человек из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В 47 регионах у заключенных и сотрудников ФСИН не выявили ни одного случая заболевания.

Всего в системе исправительных учреждений провели 52 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. На конец 2019 года, как писал РБК, только в колониях по всей стране находились 434 тыс. человек.

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14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Таким образом, немногим менее чем за две недели число выявленных случаев заболевания в исправительной системе увеличилось более чем на 300 человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ФСИН, заключенные, коронавирус, новости РБК
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