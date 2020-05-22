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Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

По словам члена ОНК Евы Меркачевой, основатель группы «Сумма» заразился вирусом в СИЗО, болезнь протекает в легкой форме. Его изолировали в отдельную камеру
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.

«Мы не видели его заболевшим, нам не дали. Сообщила администрация СИЗО — мы направили им запрос, они позвонили и сообщили. Он почувствовал себя плохо в субботу, в понедельник—вторник его уже не вывезли на следственные действия с предварительным диагнозом ОРВИ. А вчера в четверг нам сообщили, что диагноз подтвержден, это коронавирус», — сказада Цилюрик.

Она добавила, что Магомедов — не единственный зараженный. «Есть еще заболевшие, в том числе и его сосед [по камере]», — сказала Цилюрик. Она отказалась конкретизировать, кто еще заразился, ссылаясь на медицинскую тайну.

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева подтвердила РБК информацию о заражении Магомедова. Согласно информации от родственников и адвокатов Магомедова, болезнь проходит в легкой форме, сообщала Меркачева «Интерфаксу». О том, что он заразился членам его семьи рассказали в СИЗО «Лефортово», когда они пришли туда. Магомедов находится в отдельной камере.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСИН России.

Следствие отказалось менять обвинение против братьев Магомедовых
Общество
Зиявудин Магомедов

Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда арестовали в марте 2018 года, предъявив обвинения в организации преступного сообщества. На момент ареста, по оценке Forbes, состояние Магомедова-младшего составляло $1,2 млрд. В 2019 году оно сократилось почти вдвое — до $550 млн.

Изначально братьям вменяли семь эпизодов мошенничества, но позже добавили еще два. Речь шла о хищениях на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, о хищениях на намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также о мошенничестве в отношении Федеральной сетевой компании, о выводе активов из Объединенной зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет которой принадлежал государству.

Авторы: Маргарита Алехина, Гаяна Демурина
При участии: Майя Бобенко
Теги: Зиявудин Магомедов, коронавирус, «Сумма»
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