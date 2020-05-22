По словам члена ОНК Евы Меркачевой, основатель группы «Сумма» заразился вирусом в СИЗО, болезнь протекает в легкой форме. Его изолировали в отдельную камеру

Зиявудин Магомедов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.

«Мы не видели его заболевшим, нам не дали. Сообщила администрация СИЗО — мы направили им запрос, они позвонили и сообщили. Он почувствовал себя плохо в субботу, в понедельник—вторник его уже не вывезли на следственные действия с предварительным диагнозом ОРВИ. А вчера в четверг нам сообщили, что диагноз подтвержден, это коронавирус», — сказада Цилюрик.

Она добавила, что Магомедов — не единственный зараженный. «Есть еще заболевшие, в том числе и его сосед [по камере]», — сказала Цилюрик. Она отказалась конкретизировать, кто еще заразился, ссылаясь на медицинскую тайну.

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева подтвердила РБК информацию о заражении Магомедова. Согласно информации от родственников и адвокатов Магомедова, болезнь проходит в легкой форме, сообщала Меркачева «Интерфаксу». О том, что он заразился членам его семьи рассказали в СИЗО «Лефортово», когда они пришли туда. Магомедов находится в отдельной камере.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСИН России.