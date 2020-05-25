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Пандемия коронавируса ,  
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ФСИН сообщила о трех случаях подозрения на COVID-19 в «Лефортово»

Фото: Андрей Васильев / ТАСС
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

В следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово» в Москве выявлены три случая подозрения на коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части следственного изолятора», — сказал представитель службы. Состояние здоровья заболевших оценивается как удовлетворительное, а само заболевание протекает в легкой форме.

Представитель ведомства также добавил, что люди, которые контактировали с заболевшими, изолированы, их также проверят на коронавирус. В учреждении проводятся дезинфекция, кварцевание и проветривание. Сотрудникам выдают дезинфицирующие средства, маски и перчатки.

Во ФСИН подтвердили более 700 случаев заболевания COVID-19
Общество
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

«Медицинские работники вдвое увеличили количество обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус», — добавили в ведомстве.

Ранее о том, что в «Лефортово» есть вероятные случаи заболевания COVID-19, РБК сообщил Алексей Коврижкин, адвокат бывшего замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Игоря Ляховца. »[У них] потеря обоняния, температура, кашель», — сказал он.

Юрист добавил, что у его доверителя нет признаков вирусной инфекции. На этой неделе он должен был участвовать в следственных действиях. Коврижкин заявил, что собирается писать обращение на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с тем, чтобы следственные действия отложили в связи с угрозой распространения COVID-19.

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
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Зиявудин Магомедов

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что коронавирусом заразился находящийся в «Лефортово» основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Также, по ее словам, заболели фигуранты дела о хищениях при реконструкции резиденции президента в «Ново-Огарево» Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: СИЗО, коронавирус, пандемия, Лефортово, ФСИН, адвокат, новости РБК
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