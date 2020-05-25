ФСИН сообщила о трех случаях подозрения на COVID-19 в «Лефортово»

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

В следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово» в Москве выявлены три случая подозрения на коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части следственного изолятора», — сказал представитель службы. Состояние здоровья заболевших оценивается как удовлетворительное, а само заболевание протекает в легкой форме.

Представитель ведомства также добавил, что люди, которые контактировали с заболевшими, изолированы, их также проверят на коронавирус. В учреждении проводятся дезинфекция, кварцевание и проветривание. Сотрудникам выдают дезинфицирующие средства, маски и перчатки.

«Медицинские работники вдвое увеличили количество обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус», — добавили в ведомстве.