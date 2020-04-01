Правозащитники узнали о возможной вспышке пневмонии в «Матросской тишине»

Заключенные «Матросской тишины» сообщили правозащитникам о десятках случаев инфекции с симптомами пневмонии. Тестирования на коронавирус им не проводят

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обвиняемые, содержащиеся в московском СИЗО № 1 («Матросская тишина») жалуются на инфекцию с симптомами тяжелого гриппа или пневмонии, в том числе высокую температуру и кашель, при этом тестирования на коронавирусную инфекцию им не проводят. Об этом сообщил РБК руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

В четверг, 2 апреля, фонд планирует направить обращения генпрокурору и директору ФСИН, заявил Федяров. «Мы не знаем, что это за инфекция, но можем констатировать, что случаев очень много», — сказал он. Правозащитник подчеркнул, что прокурор, адвокаты, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сейчас не имеют доступа в изоляторы из-за мер, принятых в связи с коронавирусом.

О заболевших с высокой температурой и тяжелыми респираторными симптомами РБК сообщили также на условиях анонимности двое заключенных, содержащихся в «Матросской тишине». Информацию о вспышке инфекции по крайней мере в одном из корпусов получил также один из адвокатов, чей доверитель содержится в изоляторе.

«Уже десятый день у меня температура и кашель. У нас в каждой камере уже по пять-шесть таких заключенных, — рассказал РБК один из заключенных. — Мы не говорим, что у нас именно коронавирус, но суть в том, что помощи никакой нет. Сегодня обещали сделать флюорографию, но сказали, что ничего не могут — дежурный врач только один, и он ничем не может помочь».

В камерах содержится по двадцать человек, уточнил собеседник РБК. Он утверждает о минимум 15-20 заключенных с признаками ОРВИ в своем корпусе (второй собеседник РБК привел данные, что из двадцати заключенных в камере болеет половина). Из медикаментов заболевшие получают парацетамол, анальгин, ибупрофен, один из собеседников РБК в первый день высокой температуры получил укол анальгина и димедрола, далее в течение восьми дней принимал антибиотик ципрофлоксацин, сейчас антибиотики, по его словам, у медиков закончились.