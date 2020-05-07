В «Матросской тишине» создали блок для возможных носителей COVID-19

В столичном СИЗО № 1 выделили один из корпусов под заключенных, которые контактировали с больными коронавирусом, выяснил РБК. Ранее ФСИН опровергала случаи заражения в «Матросской тишине»

Фото: Круглякова Марина / ТАСС

Вирусный корпус

В столичном следственном изоляторе № 1 («Матросская тишина») отвели один из корпусов под содержание тех заключенных, у кого подозревают коронавирусную инфекцию либо кто контактировал с заболевшими. Об этом рассказал РБК источник, близкий к Федеральной службе исполнения наказаний. Еще один собеседник РБК в изоляторе сообщил, что ранее заключенных расселили из корпуса № 6, который связан коридором с больницей «Матросской тишины».

О том, что 6-й корпус «Матросской тишины» отвели под инфекционный блок при больнице, рассказала РБК также адвокат Анастасия Брайчева, чей доверитель, бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань, до недавнего времени находился в «Матросской тишине».

70-летнего Постриганя, которому вменяются в том числе получение взятки и превышение полномочий, в начале апреля этапировали из «Матросской тишины» в СИЗО Зеленограда, однако вскоре без объяснения причин вернули обратно, после чего защита на несколько недель потеряла с ним связь, рассказала Брайчева. 16 апреля один из адвокатов в очередной раз попытался навестить своего подзащитного в «Матросской тишине», но сотрудники изолятора отказались выводить его, упомянув, что тот находится «в инфекционке», уточнила адвокат.

В конце апреля защитники получили от доверителя послание через систему «ФСИН-письмо» (такие отправления цензурируются администрацией изоляторов), где Постригань подтвердил, что находится во вновь созданном инфекционном отделении при больнице изолятора, куда попал из-за предполагаемого контакта с зараженным. Вскоре после этой переписки обвиняемый был этапирован в московский изолятор № 5 «Водник», рассказала Брайчева: это произошло через две недели после того, как два его теста на коронавирус показали отрицательный результат.