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В «Матросской тишине» создали блок для возможных носителей COVID-19

В столичном СИЗО № 1 выделили один из корпусов под заключенных, которые контактировали с больными коронавирусом, выяснил РБК. Ранее ФСИН опровергала случаи заражения в «Матросской тишине»
Фото: Круглякова Марина / ТАСС
Фото: Круглякова Марина / ТАСС

Вирусный корпус

В столичном следственном изоляторе № 1 («Матросская тишина») отвели один из корпусов под содержание тех заключенных, у кого подозревают коронавирусную инфекцию либо кто контактировал с заболевшими. Об этом рассказал РБК источник, близкий к Федеральной службе исполнения наказаний. Еще один собеседник РБК в изоляторе сообщил, что ранее заключенных расселили из корпуса № 6, который связан коридором с больницей «Матросской тишины».

О том, что 6-й корпус «Матросской тишины» отвели под инфекционный блок при больнице, рассказала РБК также адвокат Анастасия Брайчева, чей доверитель, бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань, до недавнего времени находился в «Матросской тишине».

70-летнего Постриганя, которому вменяются в том числе получение взятки и превышение полномочий, в начале апреля этапировали из «Матросской тишины» в СИЗО Зеленограда, однако вскоре без объяснения причин вернули обратно, после чего защита на несколько недель потеряла с ним связь, рассказала Брайчева. 16 апреля один из адвокатов в очередной раз попытался навестить своего подзащитного в «Матросской тишине», но сотрудники изолятора отказались выводить его, упомянув, что тот находится «в инфекционке», уточнила адвокат.

В конце апреля защитники получили от доверителя послание через систему «ФСИН-письмо» (такие отправления цензурируются администрацией изоляторов), где Постригань подтвердил, что находится во вновь созданном инфекционном отделении при больнице изолятора, куда попал из-за предполагаемого контакта с зараженным. Вскоре после этой переписки обвиняемый был этапирован в московский изолятор № 5 «Водник», рассказала Брайчева: это произошло через две недели после того, как два его теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Адвокат отметила, что пыталась добиться от ФСИН информации, есть ли в инфекционном корпусе профильные медики, а также оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких, но не получила таких данных. Постригань «находится в группе риска по коронавирусу по абсолютно всем параметрам», поскольку страдает целым рядом заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет, гипертоническую болезнь III стадии, перенес инфаркт и шесть операций, в том числе на открытом сердце, добавила Брайчева. Адвокаты дважды ходатайствовали перед судом о смягчении ему меры пресечения, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку. Клинский горсуд 17 апреля повторно в этом отказал, однако запросил у «Матросской тишины» информацию о здоровье Постриганя, которую изолятор, по словам Брайчевой, не предоставил до сих пор.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

Инфекция в тюрьмах

Официально ФСИН 28 апреля сообщала о 311 подтвержденных случаях заболевания COVID-19, в том числе 271 сотрудника исправительных учреждений и 40 заключенных. По данным ведомства, случаев тяжелого течения не было. В службе добавили, что провели 18 728 тестов на коронавирусную инфекцию.

Власти официально подтверждали случаи заражения коронавирусом среди заключенных и сотрудников учреждений ФСИН в Рязанской, Тульской и Мурманской областях, Еврейской автономной области, а также в Карелии, Чувашии, Бурятии.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

ФСИН и оперативный штаб Москвы не сообщали о случаях COVID-19 в изоляторах Москвы. В начале апреля правозащитники из фонда «Русь сидящая» получили от заключенных «Матросской тишины» сообщения о многочисленных случаях респираторной инфекции с симптомами тяжелого гриппа или пневмонии. ФСИН тогда эту информацию опровергла, заявив, что в изоляторе не зарегистрировано ни одного подобного случая.

Сейчас в колониях и СИЗО по всей России введены ограничения для заключенных на свидания с родными, посещения адвокатами, членами общественных наблюдательных комиссий и прокурорами. Сотрудники ФСИН переведены на казарменный режим службы: они работают в учреждениях вахтами по две недели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Директор ФСИН Александр Калашников обращался к председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву с предложением ограничить аресты по статьям небольшой и средней тяжести, указав, что в течение марта тюремное население, в том числе в московских СИЗО, выросло и это «вызывает обеспокоенность» на фоне пандемии. ВС в четверг, 30 апреля, указал судам на возможность не заключать под стражу обвиняемых в нетяжких преступлениях, если в местном СИЗО введены карантинные меры.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков
Теги: ФСИН, коронавирус, COVID-19, заключенные, «Матросская тишина»
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