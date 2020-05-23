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Пандемия коронавируса ,  
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Обвиняемые в хищениях при реконструкции Ново-Огарево заразились COVID-19

Коронавирус выявили у фигурантов дела о хищениях при строительстве резиденции президента «Лефортово» Андрея Каминова и Дмитрия Михальченко. Ранее стало известно, что COVID-19 заболел основатель «Суммы» Зиявудин Магомедов
Дмитрий Михальченко
Дмитрий Михальченко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В СИЗО «Лефортово», кроме основателя «Суммы» Зиявудина Магомедова, коронавирусом заразились фигуранты дела о хищениях при строительстве и реконструкции резиденции президента Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко. Об этом РБК сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Источник, знакомый с ходом дела Михальченко, подтвердил РБК, что Михальченко и Каминов заразились коронавирусом.

«По моим данным, еще как минимум два случая. Это миллиардер Михальченко и [экс-глава ФГУП «Атэкс» Андрей] Каминов», — сказал Меркачева. Она добавила, что пока у нее нет официальных данных. «Члены ОНК, естественно, будут эту информацию проверять», — сказала Меркачева.

ТАСС она пояснила, что Каминов ранее находился в одной камере с Магомедовым. «Кого-то из них ранее заразили в ходе следственных действий, а потом сокамерник заразился от соседа. Затем в ходе дальнейших следственных действий заразился и Михальченко. Теперь в группе риска находятся все, кто общался с Каминовым, Магомедовым и Михальченко», — сказала Меркачева.

«Сами понимаете, так не может быть, чтобы только у двух. Скорее всего, счет идет уже серьезный. Нас очень волнует, какую терапию они получают», — рассказала она РБК. Меркачева отметила, что у Каминова «ситуация самая опасная — у него было несколько пневмоний и астма».

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Общество
Зиявудин Магомедов

В апелляционном военном суде 21 мая рассматривалась жалоба на очередное продление ареста фигурантов дела «Атэкса», в том числе Михальченко и Каминова. На этом заседании судья зачитал уведомление из «Лефортово» о том, что у Михальченко лабораторно подтвержден коронавирус, а у Каминова — подозрение на него, рассказал РБК один из участников заседания.

Фигурант дела о резиденции Путина заявил в СК о краже $30 тыс. при обыске
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Андрей Каминов

Материал дополняется.

Авторы: Маргарита Алехина, Гаяна Демурина
Теги: коронавирус
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