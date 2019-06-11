Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие изучает версию коммерческого заказа преследования журналиста Ивана Голунова, говорят собеседники РБК. Днем 11 июня уголовное дело против него было прекращено, а СК начал проверку из-за необоснованного задержания

Иван Голунов (Фото: Евгений Фельдман для «Медузы» )

Одной из рассматриваемых версий в рамках доследственной проверки по факту необоснованного задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова является коммерческий заказ, рассказали РБК два источника в силовых структурах.

«Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах. По словам одного из собеседников, не исключено, что в дело был вовлечен «кто-то из коммерсантов», чьи интересы были затронуты расследованиями журналиста.

В какой степени в дело были вовлечены сотрудники полиции из УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве, предстоит выяснить следствию, подчеркнул один из собеседников.

На пакетиках с наркотиками, изъятыми у журналиста, не были обнаружены отпечатки пальцев двух оперативников (Голунов в показаниях, опубликованных в издании Baza называет их Роман Филимонов (позднее стало известно, что его фамилия Феофанов) и Дмитрий Кожанов) ), которые задерживали журналиста, как не были обнаружены и отпечатки самого Голунова, говорит один из собеседников РБК, знакомых с материалами дела.

Как рассказал РБК координатор правозащитной организации «Русь сидящая», бывший следователь прокуратуры Алексей Федяров, в экспертно-криминальном центре существуют две системы по определению отпечатков пальцев — так называемая порошковая и йодная. Чаще всего используется первая, но порошком снять отпечатки с полиэтиленового пакетика, который лежал в кармане или рюкзаке, практически невозможно. «Чтобы на глянцевой поверхности остался след, нужно поставить отпечаток вертикально и не смазывать его. Так что если бы на таком пакетике обнаружили отпечатки пальцев, это было бы очень сомнительно», — говорит эксперт.