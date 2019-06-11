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Преследование Ивана Голунова ,  
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Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие изучает версию коммерческого заказа преследования журналиста Ивана Голунова, говорят собеседники РБК. Днем 11 июня уголовное дело против него было прекращено, а СК начал проверку из-за необоснованного задержания
Иван Голунов (Фото: Евгений Фельдман для «Медузы» )

Одной из рассматриваемых версий в рамках доследственной проверки по факту необоснованного задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова является коммерческий заказ, рассказали РБК два источника в силовых структурах.

«Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах. По словам одного из собеседников, не исключено, что в дело был вовлечен «кто-то из коммерсантов», чьи интересы были затронуты расследованиями журналиста.

В какой степени в дело были вовлечены сотрудники полиции из УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве, предстоит выяснить следствию, подчеркнул один из собеседников.

На пакетиках с наркотиками, изъятыми у журналиста, не были обнаружены отпечатки пальцев двух оперативников (Голунов в показаниях, опубликованных в издании Baza называет их Роман Филимонов (позднее стало известно, что его фамилия Феофанов) и Дмитрий Кожанов) ), которые задерживали журналиста, как не были обнаружены и отпечатки самого Голунова, говорит один из собеседников РБК, знакомых с материалами дела.

Как рассказал РБК координатор правозащитной организации «Русь сидящая», бывший следователь прокуратуры Алексей Федяров, в экспертно-криминальном центре существуют две системы по определению отпечатков пальцев — так называемая порошковая и йодная. Чаще всего используется первая, но порошком снять отпечатки с полиэтиленового пакетика, который лежал в кармане или рюкзаке, практически невозможно. «Чтобы на глянцевой поверхности остался след, нужно поставить отпечаток вертикально и не смазывать его. Так что если бы на таком пакетике обнаружили отпечатки пальцев, это было бы очень сомнительно», — говорит эксперт.

Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве днем 6 июня. В полиции заявили, что у журналиста и в его квартире были обнаружены наркотики. Голунов говорил, что наркотики ему подбросили, в полиции его избили и 14 часов недопускали к нему адвоката.

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Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова

Журналист не знает, в какой момент ему могли подбросить наркотики. В приводимых изданием Baza показаниях он рассказывал, что Феофанов и Кожанов задержали его, вывернули руки и надели наручники, после чего посадили в машину и отвезли в отделение. В полиции его обыскали и досмотрели сумку, тогда и были обнаружены наркотики. «Данный пакет мне не принадлежит, я его увидел в первый раз. В момент задержания за моей спиной находились сотрудники полиции, которые могли положить его. Вместе с тем я не могу утверждать это точно. Также в момент производства личного досмотра в кабинете находился на стуле около стола и вокруг него постоянно находились сотрудники полиции. Также я не уверен, что у меня был плотно застегнут рюкзак», — говорилось в показаниях журналиста.

Голунову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Никулинский районный суд Москвы 8 июня поместил его под домашний арест на два месяца.

Голунов связывал преследование со своим расследованием о связи сотрудников ФСБ с рынком похоронных услуг. Главред «Медузы» Иван Колпаков рассказывал, что Голунов долгое время получал угрозы из-за расследования.

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Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию

Днем 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что после проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз было принято решение снять обвинения с Голунова в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Сотрудники полиции, участвовавшие в задержании отстранены от исполнения обязанностей на время проверки. Материалы внутреннего расследования управления собственной безопасности МВД переданы в Следственный комитет. Также Колокольцев ходатайствовал об увольнении начальника УВД по ЗАО генерал-майора Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Вскоре СК сообщил о проведении доследственной проверки в отношении полицейских из-за необоснованного задержания Голунова.

Автор: Наталья Галимова
При участии: Маргарита Алехина, Кирилл Сироткин
Теги: Иван Голунов, Полиция, фальсификации, журналистика
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