Власти Киева запретили пасхальные богослужения в храмах

В Киеве запретили проведение богослужений на Пасху из-за военного положения, объявленного в стране. Литургии проведут онлайн, сообщила госадминистрация

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Власти Киева запретили проведение богослужений на Пасху в храмах столицы, литургии будут проведены онлайн. Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация (КГГА) в своем телеграм-канале.

«Празднование пасхальных праздников в условиях военного положения: богослужения в храмах будут проходить онлайн, комендантский час продлится с 0:00 до 5:00 (совпадает с мск. — РБК)», — говорится в сообщении.

Власти столицы также обратились к руководителям религиозных общин с просьбой «ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет».

Пасха — главный христианский праздник, в 2023 году православные христиане отмечают его 16 апреля. Обычно около полуночи в церквях совершают крестный ход, после которого ночью проходит торжественное богослужение.

Решение киевских властей об отмене праздничных богослужений совпало с массовыми захватами храмов Украинской православной церкви (УПЦ): о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области; в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами, а во Львове объявили о «завершении истории» УПЦ в городе.

9 апреля в пресс-службе УПЦ сообщили о гибели сторонника Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата храма. Как заявил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Василий, один из сторонников ПЦУ попытался вырвать крест из рук священника Андрея Оленина. После этого нападавший упал и скончался на месте.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ).



ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году.



Украинская православная церковь входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии, ее возглавляет митрополит Онуфрий.

В начале декабря президент Владимир Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций, отметив, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души». 19 января правительство Украины внесло в Верховную раду проект о запрете деятельности УПЦ в стране.

В Кремле называли действия украинских властей «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия». В ООН также выражали беспокойство украинскими законопроектами, которые могут подрывать права граждан на свободу вероисповедания.