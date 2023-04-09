В УПЦ заявили о гибели сторонника ПЦУ при попытке захвата храма

В селе Липовец Киевской области сторонники Православной церкви Украины попытались захватить храм Украинской православной церкви Московского патриархата, во время конфликта скончался мужчина, сообщила пресс-служба УПЦ.

Как заявил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Василий, один из сторонников ПЦУ попытался вырвать крест из рук священника Андрея Оленина. После этого нападавший упал и скончался на месте. В УПЦ утверждают, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В пресс-службе УПЦ заявляют, что попытку захвата храма организовал заместитель мэра города Кагарлык Иван Семцов. Протоиерей Василий рассказал, что во время конфликта пришедшие с чиновником мужчины устроили потасовку, требуя, чтобы священник больше не проводил богослужения и уехал из села. Настоятель храма написал заявление в полицию.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году.



Украинская православная церковь входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии, ее возглавляет митрополит Онуфрий. В мае прошлого года, спустя два месяца после начала российской спецоперации на Украине, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

Летом прошлого года власти Украины начали проводить обыски в помещениях УПЦ, заводить уголовные дела против священнослужителей и изымать недвижимость. В начале декабря президент Владимир Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций, отметив, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души». 19 января правительство Украины внесло в Верховную раду проект о запрете деятельности УПЦ в стране.