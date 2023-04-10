Дмитрий Песков: инициатив о пасхальном перемирии на Украине пока не было

В Кремле заявили об отсутствии предложений о пасхальном перемирии

Фото: John Moore / Getty Images

Идеи о пасхальном перемирии на Украине никто не выдвигал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока никаких на этот счет не было инициатив», — сказал Песков.

Он напомнил, что прежде Москва уже выступала с подобными идеями, «сама придерживалась этого», но «сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму».

На прошлой неделе председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на собственный разговор с папой римским Франциском сообщил о предложении понтифика установить в зоне боевых действий двухнедельное перемирие на время празднования католиками и православными Пасхи.

В 2023 году католики и конфессии, придерживающиеся григорианского календаря, отметили Пасху 9 апреля, у православных праздник в этом году выпал на 16 апреля.

Песков после этого заявил, что в Кремле видели публикации об этом, но не знают об официальных заявлениях Ватикана на этот счет.

В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить на Украине рождественское перемирие с 12:00 6 января по 0:00 7 января. После этого президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин отдал приказ о рождественском перемирии: министру обороны Сергею Шойгу было поручено ввести на эти часы режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский идею отверг, назвав ее «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских войск в Донбассе и передвинуть боеприпасы, технику и мобилизованных ближе к украинским позициям.

В феврале Шойгу обвинил ВСУ более чем в 550 артиллерийских и минометных обстрелах во время предложенного Москвой перемирия. Российские военные условия соблюдали, заявляли в Минобороны.