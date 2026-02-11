Певцов оценил шансы на предложение сменить Богомолова во МХАТ
Актер, народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов сообщил, что не получал предложений возглавить Школу-студию МХАТ, и навряд ли таковые поступят. Об этом он заявил РБК.
«Предложений не поступало и, уверен, не поступит. Убежден, что ректором школы-студии МХАТ должен быть только выпускник оной, закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии актера (режиссера), желательно, с педагогическим опытом», — сказал он.
Источник РБК в театральной среде слышал, что кандидатура Певцова называлась кандидатом на должность ректора школы-студии МХАТ.
О том, что Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов могут претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ вместо Константина Богомолов, ранее сообщили ТАСС два источника, близких к Ученому совету учебного заведения.
Материал дополняется
