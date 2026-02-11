Стали известны причины ухода Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

По словам пяти источников РБК, уход Богомолова связан с давлением профессионального сообщества. Источник ТАСС утверждает, что Богомолов попросил освободить его от обязанностей, поскольку не мог совмещать две руководящие должности

Константин Богомолов (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Режиссер Константин Богомолов подал в отставку с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ из-за давления профессионального сообщества, сообщили пять собеседников РБК на медиарынке и в театральной среде. Источник ТАСС в окружении режиссера заявил, что Богомолов попросил освободить его от исполнения обязанностей, поскольку не мог совмещать две руководящие должности.

РБК обратился за комментарием к Константину Богомолову.

Режиссер сообщил о просьбе освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ 11 февраля. Он также занимает пост художественного руководителя Театра на Бронной.

Министр культуры Ольга Любимова объявила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора вместо умершего Игоря Золотовицкого 23 января. После этого выпускники Школы-студии МХАТ написали обращение министру культуры, в котором попросили пересмотреть решение. В письме говорится, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности».

Позднее Богомолов заявил, что разделение на своих и чужих превращает Школу-студию МХАТ в секту. Он выразил мнение, что следует думать не о происхождении, а об «эффективности, о целях и задачах» и нынешних проблемах в театральном образовании, которые затрагивают в том числе Школу-студию МХАТ.

Богомолов — выпускник ГИТИСа (2003), до этого он окончил филологический факультет МГУ.