Общество⁠,
Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову

Писарев заявил, что ему не предлагали стать ректором Школы-студии МХАТ
Евгений Писарев
Евгений Писарев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев в разговоре с РБК сообщил, что предложений возглавить Школу-студию МХАТ вместо попросившего об отставке и. о. ректора Константина Богомолова ему не поступало.

«Мне не делали предложения», — сказал Писарев.

Предположение о том, что Писарев может сменить Богомолова в должности в эфире Радио РБК ранее высказал театральный критик Глеб Ситковский. Он назвал «неожиданным поворотом событий» просьбу Богомолова об отставке, поскольку тот ранее спорил с авторами письма, выступившими против его назначения.

Стали известны причины ухода Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ
Общество
Константин Богомолов

Материал дополняется

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Константин Богомолов фото
Константин Богомолов
режиссер, актер, и.о. ректора Школы-студии МХАТ
23 июля 1975 года
Материалы по теме
Минкульт объяснил, почему Богомолов соответствует назначению во МХАТ
Общество
Стали известны причины ухода Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ
Общество
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
Общество
