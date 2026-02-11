Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову

Евгений Писарев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев в разговоре с РБК сообщил, что предложений возглавить Школу-студию МХАТ вместо попросившего об отставке и. о. ректора Константина Богомолова ему не поступало.

«Мне не делали предложения», — сказал Писарев.

Предположение о том, что Писарев может сменить Богомолова в должности в эфире Радио РБК ранее высказал театральный критик Глеб Ситковский. Он назвал «неожиданным поворотом событий» просьбу Богомолова об отставке, поскольку тот ранее спорил с авторами письма, выступившими против его назначения.

