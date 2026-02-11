Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
Константин Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
«Я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов в телеграм-канале.
РБК направил запрос в Минкультуры.
Ранее выпускники Школы-студии МХАТ написали обращение к министру культуры Ольге Любимовой. В нем авторы попросили пересмотреть решение о назначении Богомолова и.о. ректора учебного заведения.
В письме говорится, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности». «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы», — сказано в тексте. Богомолов — выпускник ГИТИСа (2003), до этого он окончил филологический факультет МГУ.
Любимова объявила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вместо умершего Золотовицкого 23 января.
Сам Богомолов в ответ на критику сделал репост письма, которое опубликовала актриса Софья Эрнст. Она окончила школу-студию в 2018 году.
«Являясь выпускницей Школы-студии МХАТ, позволю себе высказать точку зрения, отличную от сформулированной в этом письме. В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра», — написала Эрнст.
Она уточнила, что Богомолова пригласил к себе работать Олег Табаков, режиссер поставил в «Табакерке» и в МХТ более десяти спектаклей, «находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии».
Никаких дополнительных комментариев от себя к посту Богомолов тогда не добавил. Однако позднее он заявил, что разделение на «своих» и «чужих» превращает Школу-студию МХАТ в секту. Подобные рассуждения режиссер назвал абсурдными.
«Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», — сказал он.
Богомолов добавил, что следует думать не о происхождении, а об «эффективности, о целях и задачах» и о нынешних проблемах в театральном образовании, которые затрагивают в том числе Школу-студию МХАТ.
В Минкульте после критики назначения Богомолова РБК заявили, что тот отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для этой должности. Любимова, комментируя выбор, сказала, что творчество Богомолова «занимает особое место в современном культурном пространстве России».
Константин Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. Он окончил филологический факультет МГУ и режиссерский факультет ГИТИСа. Свою первую режиссерскую работу — спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» — он поставил в ГИТИСе в 2002 году.
Параллельно с режиссурой Богомолов занимается преподаванием, проводя мастер-классы в Московской школе нового кино. С 2019 года он возглавляет Театр на Малой Бронной, а в 2024-м также стал руководителем Театра Романа Виктюка, переименованного в «Театр-сцена «Мельников». В июле 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8