Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов сообщил, что попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора. Ранее его назначение раскритиковали выпускники, указав, что пост ректора должен занять воспитанник школы

Константин Богомолов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Константин Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.



«Я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов в телеграм-канале.

РБК направил запрос в Минкультуры.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ написали обращение к министру культуры Ольге Любимовой. В нем авторы попросили пересмотреть решение о назначении Богомолова и.о. ректора учебного заведения.

В письме говорится, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности». «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы», — сказано в тексте. Богомолов — выпускник ГИТИСа (2003), до этого он окончил филологический факультет МГУ.

Любимова объявила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вместо умершего Золотовицкого 23 января.

Сам Богомолов в ответ на критику сделал репост письма, которое опубликовала актриса Софья Эрнст. Она окончила школу-студию в 2018 году.

«Являясь выпускницей Школы-студии МХАТ, позволю себе высказать точку зрения, отличную от сформулированной в этом письме. В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра», — написала Эрнст.

Она уточнила, что Богомолова пригласил к себе работать Олег Табаков, режиссер поставил в «Табакерке» и в МХТ более десяти спектаклей, «находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии».

Никаких дополнительных комментариев от себя к посту Богомолов тогда не добавил. Однако позднее он заявил, что разделение на «своих» и «чужих» превращает Школу-студию МХАТ в секту. Подобные рассуждения режиссер назвал абсурдными.

«Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», — сказал он.

Богомолов добавил, что следует думать не о происхождении, а об «эффективности, о целях и задачах» и о нынешних проблемах в театральном образовании, которые затрагивают в том числе Школу-студию МХАТ.

В Минкульте после критики назначения Богомолова РБК заявили, что тот отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для этой должности. Любимова, комментируя выбор, сказала, что творчество Богомолова «занимает особое место в современном культурном пространстве России».