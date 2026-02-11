Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

 Перейти к основному контенту
Богомолов сообщил, что попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора. Ранее его назначение раскритиковали выпускники, указав, что пост ректора должен занять воспитанник школы
Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Константин Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

«Я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов в телеграм-канале.

РБК направил запрос в Минкультуры.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ написали обращение к министру культуры Ольге Любимовой. В нем авторы попросили пересмотреть решение о назначении Богомолова и.о. ректора учебного заведения.

Богомолов счел критику своего назначения в Школу-студию МХАТ абсурдом
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В письме говорится, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности». «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы», — сказано в тексте. Богомолов — выпускник ГИТИСа (2003), до этого он окончил филологический факультет МГУ.

Любимова объявила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вместо умершего Золотовицкого 23 января.

Сам Богомолов в ответ на критику сделал репост письма, которое опубликовала актриса Софья Эрнст. Она окончила школу-студию в 2018 году.

«Являясь выпускницей Школы-студии МХАТ, позволю себе высказать точку зрения, отличную от сформулированной в этом письме. В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра», — написала Эрнст.

Она уточнила, что Богомолова пригласил к себе работать Олег Табаков, режиссер поставил в «Табакерке» и в МХТ более десяти спектаклей, «находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии».

Никаких дополнительных комментариев от себя к посту Богомолов тогда не добавил. Однако позднее он заявил, что разделение на «своих» и «чужих» превращает Школу-студию МХАТ в секту. Подобные рассуждения режиссер назвал абсурдными.

«Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», — сказал он.

Богомолов добавил, что следует думать не о происхождении, а об «эффективности, о целях и задачах» и о нынешних проблемах в театральном образовании, которые затрагивают в том числе Школу-студию МХАТ.

В Минкульте после критики назначения Богомолова РБК заявили, что тот отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для этой должности. Любимова, комментируя выбор, сказала, что творчество Богомолова «занимает особое место в современном культурном пространстве России».

Константин Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. Он окончил филологический факультет МГУ и режиссерский факультет ГИТИСа. Свою первую режиссерскую работу — спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» — он поставил в ГИТИСе в 2002 году.

Параллельно с режиссурой Богомолов занимается преподаванием, проводя мастер-классы в Московской школе нового кино. С 2019 года он возглавляет Театр на Малой Бронной, а в 2024-м также стал руководителем Театра Романа Виктюка, переименованного в «Театр-сцена «Мельников». В июле 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

