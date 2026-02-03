Минкульт объяснил, почему Богомолов соответствует назначению во МХАТ

Компетенции Богомолова отвечают требованиям для исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, заявили в Минкульте после критики нового руководства. Трудовой договор с режиссером заключен на срок до проведения выборов ректора

Константин Богомолов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Режиссер Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, поскольку отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для этой должности, заявили РБК в Министерстве культуры.



О назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января объявила министр культуры Ольга Любимова. В ведомстве уточнили, что в должность он вступил с 24 января. Трудовой договор с режиссером заключен на период до проведения выборов ректора, добавили в Минкультуры.

«Следует отметить, что Константин Юрьевич — российский театральный деятель, режиссер театра и кино, выпускник филологического факультета

Московского государственного университета и Российского государственного института театрального искусства — ГИТИСа, имеет почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации», — сообщили РБК в Минкультуры.

Необходимость смены руководства во МХАТе возникла после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил театральной школой с 2013 года. Однако кандидатуру Богомолова раскритиковали ряд выпускников школы. В обращении, которое опубликовала актриса Марьяна Спивак, они указали, что в школе-студии ректора исторически выбирали «всем мхатовским сообществом», а решение Минкультуры «категорически нарушает традиции преемственности». Письмо публично поддержали Юлия Меньшова, Варвара Шмыкова, Антон Шагин и другие артисты.

Богомолов в ответ заявил, что рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся ему «наивными, а иногда просто глупыми». По его словам, подобные дискуссии превращают школу-студию «в некую закрытую секту», куда якобы нельзя входить «чужим». Режиссер подчеркнул, что следует думать не о происхождении руководителя, а об «эффективности, о целях и задачах» и о нынешних проблемах в театральном образовании, которые затрагивают в том числе Школу-студию МХАТ.