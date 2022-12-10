«Жизнь в три сумки не вместить». Как сейчас живут уехавшие из Херсона

РБК поговорил с жителями Херсонской области, уехавшими после объявления эвакуации, — как они осваиваются после переезда, с какими проблемами сталкиваются и какую помощь получают от властей

Фото: ТАСС

Более 14 тыс. жителей Херсонской области после объявления эвакуации перебрались в Краснодарский край. На условия проживания в целом люди не жалуются, но возникают проблемы с зимней одеждой, лекарствами и документами.

«Бросали в сумки что под руку попадется»

Эвакуация в целом проходила организованно, желающих покинуть Херсон переправляли на левый берег на катерах, где их ждали автобусы. Но были и те, кто уезжал из города в последний момент.

«Я поняла, что надо эвакуироваться, когда на зданиях уже не осталось ни одного российского флага, — рассказала РБК жительница города, попросившая не называть ее имя. — Мы бросали в сумки что под руку попадется, основные вещи остались дома, взяли только зимние по минимуму. Ребенок плакал, что не берем игрушки. Жизнь в три сумки не вместить. Остались фамильные фото прабабушек и дедушек. Ноты 1870 годов для фортепиано. Книги старинные».

По ее словам, последние желавшие покинуть Херсон стирали с телефонов фотографии, удаляли мессенджеры и соцсети.

Как проходила эвакуация Власти Херсонской области 19 октября призвали жителей Херсона и окрестных населенных пунктов переезжать на противоположный берег Днепра. 9 ноября командующий российской группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра. Министр обороны Сергей Шойгу предложение поддержал и поручил приступить к отводу войск. 10 ноября Минобороны сообщило об осуществлении «маневра на подготовленные позиции в строгом соответствии с утвержденным планом». 19 ноября администрация Херсонской области сообщала, что всего с начала эвакуации свои дома покинули более 115 тыс. человек, большинство из них остались в левобережной части региона.

Проблемы с зимними вещами

Люди, с которыми пообщался РБК, рассказывали, что в основном их отправляли через Крым в Краснодарский край.

Многих эвакуированных перевезли в Анапу. Несколько тысяч человек поселили в сеть пансионатов «Фея» на Пионерском проспекте в поселке Джемете на севере города.

«Условия хорошие, мы всем полностью довольны. Живем возле моря в 20 метрах, и не в одной комнате. Кормят три раза в день, хорошо. Волонтеры помогают, выдают и памперсы, и бытовые предметы, и сим-карты. Единственное, хочется обосноваться, детям — в школу, нам — на работу», — рассказал РБК уроженец ДНР Денис.

В Министерстве труда и социального развития Краснодарского края РБК сообщили, что в отелях, пансионатах и санаториях на территории региона находятся более 14 тыс. эвакуированных из Херсонской области, а также переселенцев из Запорожской области. В пресс-службе главы Крыма РБК сообщили, что в четырех оздоровительных учреждениях республики размещены более 500 человек.

Жительница Херсона Татьяна Афанасьева рассказала РБК, что когда ее с дочерью и внуком привезли в Анапу, то сеть «Фея» уже была переполнена, а потому их поселили в гостиницу «Босфор» (трехзвездочный отель расположен на Высоком берегу Анапы). «Мы живем в двух небольших комнатках, довольно уютных. Тепло, есть горячая вода, полотенца и постельное белье меняются каждую неделю. Гуманитарную помощь привозили только два раза, но часто привозят не то, что людям нужно. Попадаются летние вещи. Зимние привозили только один раз — кто успел, тот и схватил. «Фея» снабжается лучше — людям там выдали новую верхнюю одежду. А если сюда привозят, то подержанную, не очень хорошую», — сообщила она.

«С чем проблема — так это с медикаментами. Мой внук — инвалид детства, ему 21 год. Нам нужен специальный препарат, который принимают при аутизме. Еще одна проблема — пожизненная инвалидность, которая выдана на территории Украины, в России недействительна. Инвалидам нужно заново проходить медкомиссию в Краснодаре, добираться туда нужно самостоятельно. Я бы очень хотела, чтобы нам дали хотя бы сопровождающего, потому что боюсь не сориентироваться в незнакомом городе», — сказала Татьяна.

В Министерстве труда и социального развития Краснодарского края, отвечая на вопрос РБК о проблемах людей, у которых есть только украинская справка об инвалидности, посоветовали обратиться в федеральные органы власти. В администрации Крыма РБК сказали, что замена украинских справок, подтверждающих факт инвалидности, на справки российского образца не требуется.

Еще одна жительница Херсона, Светлана, рассказала, что их привезли в поселок Лермонтово Туапсинского района. «Условия проживания и питание нормальные, хозяева хорошие. Для школы у нас ничего нету в плане школьных принадлежностей и одежды. Например, моему сыну перепали только брюки и девчачья кофта для школы. Проблема большая с зимними куртками и обувью», — отметила она.

«Нас приехало много, а специалистов больше не стало»

18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал, что жители Херсонской области, желающие уехать, смогут купить по жилищному сертификату недвижимость в любом регионе как на первичном, так и на вторичном рынке. Также в правительстве сообщали, что за утерянное при переезде имущество жителям региона будут выплачивать по 100 тыс. руб.

Омбудсмены позже рассказывали, что с выплатами и сертификатами есть проблемы. Главное препятствие — документы. Так ситуацию комментируют те, кто покинул свои дома:

«Эвакуированные не знают, с чего начинать, все 8 тыс. человек собираются в одном месте, на «Фее-3», — там сделали специальный центр для оформления документов. Кто живет поближе, занимают очереди с шести утра — на себя и знакомых. По поводу сертификатов [на жилье]. Есть брошюрка, что нужны российский или украинский паспорт. В первый день мы пришли с этими документами (без российского паспорта) — у нас их не приняли. Во второй день попала к другому оператору — те же самые документы приняли… Говорят, что российский паспорт делается десять дней, но это неправда» (Татьяна Афанасьева, эвакуировалась из Херсона).

«Долго делаются документы, но я понимаю, что это из-за того, что нас очень много приехало, а специалистов в организациях больше не стало» (жительница Херсона Светлана).

«Частый случай — это доказательство прописки детей. Для этого нужны паспорта обоих родителей с пропиской, если они в браке. Но многие без второй половины по разным обстоятельствам. У кого на заработках, кто-то давно не живет вместе, но не развелись. Где сейчас взять паспорт или копию от отца, если он давно живет где-то в другом месте? Разводят руками и советуют развестись» (жительница Херсона Ольга).

«С нами двое детей — девяти и 12 лет. Выплату 100 тыс. руб. я получил, а заявление жены на себя и детей потерялось. В сертификате нам отказали на основании того, что у меня нет на руках паспорта Российской Федерации. Письменный отказ нам давать не хотят. Наверное, придется ехать в Краснодар» (житель Херсонской области Эдуард Куржос).