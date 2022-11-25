Глава херсонского правительства вернулся работать в Калининград

«Командировка» первого замглавы правительства Калининградской области Сергея Елисеева в Херсонскую область завершена, сообщили в администрации Херсонской области

Сергей Елисеев (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев возвращается на предыдущее место работы в Калининградскую область (первый вице-премьер региона). Решение о «завершении командировки» Елисеева приняли главы Херсонской и Калининградской областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов, сообщает администрация Херсонской области.

Новым председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко, бывший мэр Краснодара, который возглавлял совет министров Харьковской области, когда ее контролировали российские войска.

Елисеев — первый заместитель правительства Калининградской области и руководитель аппарата правительства. В Херсонской областной администрации уточнили, что в сентябре 2022 года он «вместе с командой областного правительства отвечал за подготовку и проведение референдума по вхождению Херсонской области в состав России».

«Работа администрации Херсонской области выстроена, первоочередными задачами становится завершение процесса интеграции в единое правовое, экономическое, гуманитарное пространство России», — отметили в администрации.

Краснодарский край взял шефство над частью Харьковской области Украины, которую заняли российские войска, в августе 2022 года. «Шефство над Харьковской областью для нас большая ответственность», — отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Под контролем российской армии находилось около 20% Харьковской области.

Бывший тогда мэром Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление об уходе по собственному желанию, которое депутаты Краснодарской городской думы удовлетворили на внеочередном заседании 19 августа. Алексеенко на заседании назвал решение непростым и рассказал, что будет менять «место жительства и постоянное место работы». Председатель гордумы Вера Галушко отметила, что место, где будет работать мэр, «очень ответственное» и «небезопасное».

В тот же день главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев назначил Алексеенко главой совета министров региона.

Однако 10 сентября Минобороны России объявило о перегруппировке войск из районов Харьковской области в Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции». Занятые российскими войсками районы Харьковской области перешли под контроль украинских сил. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Алексеенко занимал должность мэра Краснодара с осени 2021 года. Зимой против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). Оно не прекращено, но мэр уже в день задержания вернулся на работу. «Коммерсантъ» писал, что глава Краснодара признает, что получил дорогостоящее ружье (по версии следствия, стоимостью 1,6 млн руб.), но настаивает, что это был подарок ко дню рождения. Алексеенко — кандидат экономических наук. До назначения на пост главы города был заместителем губернатора Краснодарского края, работал в мэрии.