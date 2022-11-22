Аксенов назвал фейком сообщения об эвакуации из Армянска на севере Крыма

Глава Крыма заявил о попытках «врагов» дестабилизировать ситуацию фейками об эвакуации. Он оценил предположения Киева о наступлении на Крым фразой «мы еще посмотрим, в какой речке кто будет купаться»

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В Крыму принимаются меры, необходимые для обеспечения безопасности полуострова, данные об эвакуации из Армянска — это фейк. Об этом заявил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет», — написал он.

По мнению Аксенова, «враг делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове». По поручению президента проводится работа «по обеспечению гарантированной безопасности» полуострова и его жителей, продолжил он. Глава Крыма подчеркнул, что республике ничего не угрожает.

«Все заявления врагов, по поводу того, что они там будут когда-то в Крыму, я могу сказать: мы еще посмотрим, кто где будет летом и в какой речке, кто будет, так сказать, купаться и где будет отдыхать», — подчеркнул Аксенов.

Советник главы Крыма Сергей Крючков накануне подчеркнул, что «в Армянске все хорошо» и призвал верить только официальным источникам.

«Новый украинский вброс. Теперь про мнимую эвакуацию Армянска. Подошли творчески — публикуют кругляши от псевдороссийских солдат. Поняли уже, что подделки телеграм-каналов и страниц федеральных агентств не работают. Хотя все равно тухло на три с минусом», — написал он.

Власти Украины неоднократно говорили о намерении вернуть Крым под свой контроль. «Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — пообещал президент страны Владимир Зеленский.

После вывода российских войск из Херсона из-за «бесперспективности» обороны и выстраивания защитных рубежей по левому берегу Днепра власти Крыма начали «фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан».

Крым был присоединен к России весной 2014 года по итогам референдума. Согласно результатам голосования большинство крымчан поддержали присоединение к России. Украина, США, Турция, Сербия, страны Евросоюза и большинство других государств мира не признали вхождения Крыма в состав России.



Российский президент Владимир Путин считает вопрос территориальной принадлежности Крыма закрытым, подчеркивая, что полуостров стал частью России. «Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм», — сказал он в декабре 2014 года.



