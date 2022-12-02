Власти Каховки сообщили о скорой эвакуации маломобильных жителей

Эвакуация населения Каховки продолжается с конца октября, когда врио губернатора Сальдо расширил зону эвакуации на 15 км по обе стороны Днепра. Маломобильных граждан начнут вывозить в пансионаты Генического района с 3 декабря

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки (Херсонская область) начнется в субботу, 3 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Каховского муниципального образования.

«В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района. В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход», — сказано в сообщении.

Об эвакуации сотрудников администрации Каховки «на более безопасную территорию» власти объявили в середине ноября.

Каховка находится примерно в 60 км к востоку от Херсона и в 10 км к востоку от Новой Каховки. Город стоит на левом берегу Днепра, выше Каховской ГЭС. Население города, по данным на 2022 год, составляло около 34 тыс. человек.

Эвакуация жителей Херсонской области продолжается с середины октября — тогда врио губернатора Владимир Сальдо объявил эвакуацию жителей правобережной части региона на левый берег Днепра. Он объяснил это угрозой затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Позже Сальдо расширил зону эвакуации на 15 км по обе стороны реки. В расширенную зону эвакуации вошла в том числе территория Каховского района.

9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона и переброске российской группировки на левый берег Днепра. Командующий силами России в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил это желанием сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно».

Утром 11 ноября два пролета Антоновского моста (единственной стационарной переправы через Днепр вблизи Херсона) оказались разрушены, а Минобороны позже отчиталось о завершении маневра по отведению войск. Был взорван и автомобильный мост Каховской ГЭС, расположенной в черте города.

Ранее из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ власти объявили об эвакуации сотрудников администрации Новой Каховки. Там тогда отметили, что после отвода российских войск с правобережной части Херсонской области «неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной».